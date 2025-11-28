GIGAZINEのカテゴリがちょっと変わりました！そしてGIGAZINE編集長がGoogle本社オフィスでしゃべりまくった内容とは？2025年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はコレ
お知らせその1、GIGAZINEの記事を分類するカテゴリが新しくなりました。具体的には、「教育」「AI」というカテゴリが新しく追加されたほか、「メンバー限定」が「有料メンバー」に、「モバイル」が「スマホ」に、「アート」が「創作」に変わりました。さらに、フォームのカテゴリーの並び順も変更され、登録されている記事が多い順番に並んでいます。
お知らせその2、2025年11月7日(金)に開催されたGoogle公式イベント「Search Central Live Tokyo: The 2025 Return」で、7分間でしゃべりまくるライトニングトークのセッションにGIGAZINE編集長が登壇しました。
「グーグル」への案内標識
渋谷ストリームにあるGoogle日本法人本社に到着。
お出迎えしてくれるのは、Androidのマスコットキャラクターであるドロイドくん。
当日のトークセッションのテーマは「あなたの読者はどこから？ニュースサイトの実態をGoogle Search Consoleで暴こう！」でした。スライドの1枚目はこんな感じ。
果たしてGIGAZINE編集長はどんなことをしゃべりまくったのかは、後日公開する予定なのでお楽しみに。
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2025年10月
アクセスリクエスト数：1億3040万
ページビュー：4278万(108万減)
ユニークユーザー数：1342万(267万減)
転送量：14.044TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約12.195TB。HTML、RSSなどが約1.849TB。
また、2025年10月に作成した記事数は484本。
次に、2025年10月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：室温で固体になる「氷XXI」が発見される
2位：AWSの大規模障害でウェブの半分がダウンし数十兆円規模の経済的損失が出たとの指摘、優秀なエンジニア がAWSを離れている証拠であるという指摘も
3位：ゼネラルモーターズが全車でApple CarPlayとAndroid Autoを廃止
4位：ナイキが初の電動フットウェア「Project Amplify」を発表、電動自転車のシューズ版であり「ふくらはぎの2つ目の筋肉」とアピール
6位：OneDriveをアンインストールして二度と復活させない方法
7位：iPhone Airの「需要がほぼゼロ」であるためAppleは生産を大幅に削減するとの報道
8位：ハイパーネオジオ64の解析が20年にわたる改良を経て完了、エミュレーター上でサウンドも再現
9位：あの「2B」がデスクトップ上に現れる「Desktop Mate NieR:Automata ヨルハ二号B型 DLC」が登場、もちろん自爆衣装パージもあり
10位：Pixel 10 Pro FoldがYouTuberの耐久性テストで爆発寸前に、「10年やってきて初」というレアケース
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：57.83％（6.99％pt増）
2位：Safari：22.51％（9.81％pt減）
3位：Edge：7.91％（1.90％pt増）
4位：Firefox：5.54％（3.00％pt増）
5位：Safari (in-app)：2.87％（0.67％pt減）
6位：Android Webview：2.21％（0.71％pt減）
7位：Opera：0.60％（0.33％pt増）
8位：Samsung Internet：0.24％（0.02％pt減）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.16％（0.03％pt減）
10位：Mozilla：0.03％（新規）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：Google ニュース（前月3位）
2位：はてなブックマーク（前月2位）
3位：X（前月1位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：DuckDuckGo（前月6位）
6位：Bluesky（前月7位）
7位：MSN（前月圏外）
8位：Facebook（前月5位）
9位：TBN17（前月圏外）
10位：livedoorブログ（前月9位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：GIGAZINE
2位：AI
3位：ポルノ
4位：アニメ
5位：ゴム
6位：youtube
7位：ブラウザ
8位：iPhone
9位：yt-dlp
10位 windows11
取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
・物質的支援（Amazon欲しい物リスト）
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
・金銭的支援その1（1回きりの寄付）
https://gigazine.net/news/about/
・金銭的支援その2（毎月or毎年の定期払い）
https://gigazine.net/club/
なお、この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2025年12月31日までは誰でも閲覧可能です。
