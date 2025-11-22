2025年11月22日 11時00分 ネットサービス

Googleは「GmailがユーザーのメールをAIのトレーニングに利用している」という報道は誤解を招くものであると否定



一部メディアやSNS上で「GmailがユーザーのメールをAIのトレーニングに利用している」というウワサが飛び交っているのですが、「これは誤解を招く報道である」とGoogleは否定しました。



事の発端となったのは、登録者数98万人超のエンジニアリング系YouTubeチャンネルのEEVblogが投稿した、「Gmailでは自動で設定がオプトインされ、メールおよび添付ファイルをAIのトレーニングに利用できるようになりました。これが嫌な場合は手動で2つの設定をオフにする必要があります」という投稿です。



セキュリティソフトウェア開発企業のMalwarebytesも、「Gmailはあなたがオプトアウトしない限り、あなたのメールと添付ファイルを読み取ってAIをトレーニングすることができます」というブログ記事を公開。Gmailがユーザーに気づかれないように設定を追加し、ユーザーのメールや添付ファイルをAIのトレーニングに利用できるようになったと指摘しました。



他にも、ZDNETやAppleinsider、Gadget Hacksなど複数のメディアが同様の内容を報じており、RedditやHacker Newsといったソーシャル掲示板でも話題になっています。



これに対して、Googleの広報担当者であるジェニー・トムソン氏は「これらの報道は誤解を招くものです。私たちは誰の設定も変更しておらず、Gmailのスマート機能は長年存在しており、GeminiのAIモデルのトレーニングにGmailのコンテンツを使用することはありません」という声明をテクノロジーメディアのThe Vergeに出しました。





The Vergeは「いずれにせよ、Gmailの設定をもう一度確認することをお勧めします。The Vergeのスタッフのひとりも、スマート機能の一部を無効にしたものの、その後、有効に戻されたと語っています。Googleは1月にスマート機能のパーソナライズ設定を更新し、Google Workspaceと他のGoogleサービス(マップやウォレットなど)のスマート機能を個別に有効にできるようにしました」と報じています。



なお、Gmailのスマート機能を有効にすると、スペルチェックなどの機能に加えて、注文の追跡やGmailからカレンダーへのフライトの簡単な追加といった機能が利用できるようになります。Googleによると、Google Workspaceでスマート機能を有効にすると、「Google Workspaceがコンテンツとアクティビティを使用して、Google Workspace全体のエクスペリエンスをパーソナライズすることに同意したことになる」と表示されます。しかし、Googleによるとこれはメールの内容をAIトレーニングに渡すことを意味するものではないそうです。



Gmailのスマート機能を無効にするには、Gmailを開き歯車アイコンをクリックして、「すべての設定を表示」をクリック。





「全般」から「スマート機能」を無効化できます。





なお、Google Workspaceを利用している場合は、こちらのスマート機能も無効にする必要があります。その理由は「Google Workspaceのスマート機能は、他のGoogleアプリで使用されるスマート機能とは完全に分離しているため」だそうです。

