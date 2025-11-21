【対象講座が1講座1300円～】簡単にAIバイブコーディング・VTuberにも使える3Dアバター作成・すべてのクラウドの基礎となるAWS・深く理解できるデータサイエンスなどのスキルが動画で身に付くUdemyブラックフライデーセールおすすめ講座ピックアップ

2025年11月21日 09時00分 広告

生成AIを活用した業務効率化やITスキルを前提とした働き方は、今や特定の職種だけの話ではなく、あらゆるビジネスパーソンに“自分のスキルをアップデートする力”が求められています。とはいえ新しい分野に挑戦しようとすると、「何から学べばいいのか」「本当に実務に活かせるのか」と迷ってしまうもの。そこで役立つのが世界最大級のオンライン学習プラットフォーム「Udemy(ユーデミー)」です。Udemyには25万以上の動画で学べる講座があり、毎月新着講座も追加されているため、初心者から上級者まで幅広いユーザー層におすすめです。



講座の購入方法は、1講座ごとの買い切り型と個人向け定額プラン(サブスク)の2つから選ぶことができ、買い切り型は一度購入すると視聴期限なく受講できます。Udemyでは2025年11月28日(金)までブラックフライデーセール、11月30日(日)と12月1日(月)はサイバーセールを行っており、対象講座を1講座1300円～で受講するチャンスということで、いくつかの講座をピックアップしてみました。



・目次

◆1：AIでアプリやサービスを開発する「バイブコーディング」の手法を学べる講座

◆2：AIと各種ツールを連携させる「MCP」の使い方やMCPサーバーの作り方を学べる講座

◆3：大規模言語モデルを自作して「AI」の仕組みを深く学べる講座

◆4：Python初心者でも「データサイエンス」の上級者になれる実践講座

◆5：「AWS」の各種サービスの使い方を身に付けてインフラに強くなれる講座

◆6：VTuberやゲームのキャラを作るための3Dアバター作成手法を学べる講座

◆まとめ





◆1：AIでアプリやサービスを開発する「バイブコーディング」の手法を学べる講座

AIは急速な勢いで発達しており、AIを用いてアプリやサービスを開発する「バイブコーディング」という手法にも注目が集まっています。しかし、バイブコーディングには興味があるものの実際にAIを活用するための環境構築方法が分からないという人は多いはず。そんな時に役立つ講座が「【2025年9月最新】ChatGPT5活用入門 GPT-5-Codex最速活用ハンズオン」で、コーディングエージェント「Codex」を用いてログイン機能付きのToDoアプリを開発するという実践的な例とともにバイブコーディングの手法を学ぶことができます。



【2025年9月最新】ChatGPT5活用入門 GPT-5-Codex最速活用ハンズオン | Udemy





講座ではCodexの基本的な使い方から順番に学ぶことが可能。実際の操作内容を動画で確認しつつ音声での解説や字幕も確認できるため、文字だけの解説書より圧倒的に理解しやすいです。





Codexの基本的な使い方を学びつつ、「Codexを用いてToDoアプリを短時間で自動開発する」という操作を体験可能。成果物を即座に確認できるので、達成感を味わいつつ学習を進められます。





単純なアプリの作り方だけでなく、「AGENTS.md」を用いてCodexに追加の指示を与えて「ログイン機能の追加」「複数ユーザーに対応」「カンバン管理機能の追加」といった実用的な機能を追加する方法も解説してくれます。





コマンドやプロンプトをまとめたテキストも配布されているので、受講後もテキストを参考に自分の作りたいアプリに合わせたプロンプトを組み立てることが可能。





さらに、動画生成AI「Sora」でアイキャッチ動画を生成して豪華なランディングページを作る方法も解説されています。ランディングページのコードもCodexを用いて生成することが可能。アプリやウェブページを実際に作りながら「ほとんどの操作をAIに任せて開発する」というバイブコーディングの実例を学べるため、即座にバイブコーディングを業務に取り入れることができます。





Udemyには他にもバイブコーディングの手法を解説する講座が多数ラインナップされています。



・関連講座

Vibe Kanban実践入門ーCodex CLI/Gemini CLI/Claude Code真の活用術 | Udemy





初心者向けCodex CLI バイブコーディング 基礎マスターコース | Udemy





【AI×爆速開発】Bolt newを使ったバイブコーディングでゼロからWebアプリを1時間で作る方法&集客方法を学ぼう！ | Udemy







◆2：AIと各種ツールを連携させる「MCP」の使い方やMCPサーバーの作り方を学べる講座

「MCP」はAIと外部ツールを連携させられる仕組みで、MCPサーバーを活用することでAIから外部ツールを呼び出して実行したり外部データを読み込んで分析したりできます。「【初心者向け】MCPサーバーをClaudeから動かしてみよう！またPythonで独自のMCPサーバーを構築していこう！」はMCPの使い方の解説から始まり、自分で独自のMCPサーバーを構築するまでの手順を学ぶことができる講座です。



【初心者向け】MCPサーバーをClaudeから動かしてみよう！またPythonで独自のMCPサーバーを構築していこう！ | Udemy





講座はMCPの仕組みに関する基本的な解説から始まります。かなり簡易な言葉で解説してくれるので、初心者でもしっかり理解しながら学習を進められます。





「Claude Desktop」と各種ドキュメントの最新情報を読み込めるMCPサーバー「Context7」を連携させる実例も見せてくれます。AIは古い情報を参考にした解答を出力してしまうことがありますが、Claude DesktopとContext7を連携させることで最新情報に基づいた解答を出力してくれるようになります。





そして、この講座の真骨頂は「自分でMCPサーバーを作る手順を学べる」という点です。独自のMCPサーバーを作れるようになることで、AIを使っていて機能不足を感じた際に自分で機能を追加できるようになるというわけです。講座内ではデータ分析機能を持ったMCPサーバーの作り方が解説されています。





さらに、2時間以上におよぶPythonの入門コースも含まれているため、プログラミングの初心者でもこの講座1本でMCPサーバーを作れるようになります。





MCPサーバーの使い方や作り方を解説する講座は他にも複数ラインナップされています。



・関連講座

MCPがわかる・使える・作れる！AI自律化の共通規格 “Model Context Protocol” を徹底解説＆実践 | Udemy





MCPでAIと世界をつなごう！【Claude Desktop/Claude Code】 | Udemy







◆3：大規模言語モデルを自作して「AI」の仕組みを深く学べる講座

AIについてもっと深く学びたいと考えている人にオススメな講座が「GPTを自作して大規模言語モデルを理解する：PythonでTransformerとAttentionを学ぶLLM機械学習」です。



GPTを自作して大規模言語モデルを理解する：PythonでTransformerとAttentionを学ぶLLM機械学習 | Udemy





本講座では大規模言語モデル(LLM)に使われている「Transformer」「word2vec」「Attention」といった技術の仕組みがイラスト付きで解説されています。





さらに、習得した知識をもとに実際にLLMをトレーニングしたりファインチューニングしたりする手順も学ぶことができます。開発環境にはGoogleのクラウドサービス「Colaboratory」を使うため、スペックの低いPCを使っていても問題なくAIのトレーニングを実行可能。AIの深い部分まで理解できるため、AI関連の開発や活用に大いに役立ちます。





Udemyには、他にもAI関連の技術を手を動かしながら学べる講座がたくさんあります。



・関連講座

【初心者向け】LLMをファインチューニングして独自AIモデルを作ろう！Webページの情報を元に回答できるAIを作ろう！ | Udemy





【初心者向け】大規模言語モデルにおけるRAGを実装できるようになろう！Webページの情報を元に回答できるAIを作ろう！ | Udemy







◆4：Python初心者でも「データサイエンス」の上級者になれる実践講座

データサイエンスの知識を身に付けると、大量のデータを分析して必要な情報を導き出したり可視化したりといった業務に役立つ作業を実行できるようになります。「【実践】Python✕データサイエンス加工・集計・可視化処理100本ノック！実務でよく使う100個の問題にチャレンジ！」はプログラミング初心者でもPythonの基礎からデータサイエンスの応用まで一気に学べる講座です。



【実践】Python✕データサイエンス加工・集計・可視化処理100本ノック！実務でよく使う100個の問題にチャレンジ！ | Udemy





講座はPythonの入門コースから始まります。簡単な四則演算の解説から始まるため、プログラミング未経験者でも問題なく学習を進めることができます。この講座でもColaboratoryを使うため、面倒な環境構築は不要ですぐに学習を始められます。





Pythonの基礎を学んだら、サンプルデータを用いてデータサイエンスの課題に挑むことになります。サンプルデータは「売上データ」や「人員データ」といった実践的なものを使います。





課題は全部で100問。簡単な問題から歯ごたえのある応用問題まで多種多様な問題に挑戦できます。





課題の解き方も詳しく解説してくれるので、100問解き終わる頃にはデータサイエンスの上級者になれること間違いなし。





Udemyでは他にもデータサイエンス関連の講座を受講できます。



・関連講座

豊富な演習問題とKaggle実践で身に付ける！『Python データ分析 & 機械学習 ～パーフェクトスターターコース』 | Udemy





Snowflakeによるデータエンジニアリングの基礎 | Udemy





【世界で55万人が受講】データサイエンティストを目指すあなたへ〜データサイエンス25時間ブートキャンプ〜 | Udemy







◆5：「AWS」の各種サービスの使い方を身に付けてインフラに強くなれる講座

業務で「AWS」を使うことになった人や、知識としてネットワークインフラの使い方を学んでおきたい人にオススメな講座が「AWS：ゼロから実践するAmazon Web Services。手を動かしながらインフラの基礎を習得」です。本講座は「そもそもAWSとはなにか？」という解説から始まってサーバーの設計手法やAWSの各種サービスの使い方を学ぶことができます。



AWS：ゼロから実践するAmazon Web Services。手を動かしながらインフラの基礎を習得 | Udemy





講座に含まれるコース一覧が以下。「VPC」「EC2」「Route53」「RDS」「EC2」「S3」「ELB」「CloudWatch」「IAM」といったAWSの主要サービスの使い方を学べます。





「AWSのアカウントを作る」という最初の一歩から解説してくれるので、クラウドサービス関連の知識がまったくない人でも問題なく学習できます。





各サービスは図解付きで詳しく解説されています。AWSのサービスは名前から機能をイメージできないものが多いのですが、各種サービスの機能を詳しく解説してくれるので、「このサービスは何のために存在していて、どんなことに使えるのか」を理解しながら効率的に知識を蓄えることができます。





また、「EC2をWordPressのサーバーとして動かして、ブログサイトを作る」といった実用的な使い方を実際に操作しながら学べるのも特徴です。





UdemyにはAWSについて詳しく解説する講座が複数ラインナップされているほか、「AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト」に合格するための問題集もあります。



・関連講座

【2025年最新版】AWS 学習の決定版：手を動かしながら2週間で学ぶ AWS 基本から応用まで | Udemy





10日間で学ぶ サーバーレス on AWS：ハンズオンで身につけるモダンアーキテクチャ入門 | Udemy





【2025年版】AWS認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集（6回分390問） | Udemy







◆6：VTuberやゲームのキャラを作るための3Dアバター作成手法を学べる講座

Udemyにはプログラミングやネットワーク関連の講座だけでなく、クリエイター向けの講座や趣味の講座などもラインナップされています。GIGAZINE読者の中にはVTuberの3Dアバターや3DCGゲームのキャラクターを作りたいと考えている人も多いはず。そんな人にオススメな講座が「【Blender4.2】初めてのオリジナルアバター作り【Unity】」です。



【Blender4.2】初めてのオリジナルアバター作り【Unity】 | Udemy





この講座では人型の3Dモデルを作成して3Dアバターに変換するまでの手順を学べます。3Dモデリングは無料の3DCGアプリ「Blender」を使って行います。





顔や胴体などの部位ごとに実際の例を見ながらモデリング手順を学べます。





テクスチャーの作成方法も詳しく解説。





キャラクターの動きを自然に見せるためのリギングやスキニングの手法も解説してくれます。





作成した3Dモデルをゲーム開発アプリの「Unity」で読み込んで、「VRMアバター」として出力します。





完成したVRMアバターをモーショントラッキングアプリなどに読み込ませることで、VTuberやVRチャットアプリのアバターとして活用できます。モデリングから3Dアバター作成までの一連の流れを学べるため、自分でオリジナルの3Dキャラクターを作って3Dアバターやゲーム開発に使えるというわけです。





UdemyにはBlenderを用いた3Dモデリングの講座が複数存在しています。各講座は購入前に内容の一部を確認可能なので、自分の作りたいモデルに合った講座を選べます。



・関連講座

【Blender】スカルプト機能を使って初心者でもできるセルルックキャラクター作成入門 | Udemy





【初心者のための骨格づくり】Blender ウエイトペイント・リグ講座 | Udemy





【最初に学びたい】最新Blender4.2.9LTS版！ 3DCGモデリング集中講座Part1 | Udemy





【生成AI×Blender総合学習】AIで可能性無限大！3DCGアクアリウムBlender制作コース | Udemy







◆まとめ：

Udemyには今回紹介した講座以外にも分かりやすく高品質な解説講座や、現場で活躍するプロから最先端の専門知識を教えてもらえる講座などが多数用意されています。動きと声のついた動画講座は本を黙読するよりも簡単で分かりやすく、講座によっては確認テストや実践課題が用意されているので「きちんと身に付いているかどうか」が把握できるのも魅力。倍速再生にも対応しているので、短いスキマ時間を学習に割り当てることができます。そして、Udemyでは2025年11月21日(金)～28日(金)までブラックフライデーセール、11月30日(日)～12月1日(月)までサイバーセールが行われており、対象講座を1講座1300円～というお得な価格で購入可能。最新技術を解説した講座も続々と新規公開されているため、とりあえず始めたい初級者はもちろん、新しい技術を身に付けたい中級者、さらなるスキルアップを目指す上級者まで、幅広いユーザー層におすすめできます。



Udemy（ユーデミー）は、米国Udemy社が運営する世界8,100万人が学ぶオンライン学習プラットフォームで、AIによる学習支援機能を搭載しています。世界中の「教えたい人（講師）」と「学びたい人（受講生）」をつなげ、最新の生成AIからビジネススキルまで、幅広いテーマを学ぶことができます。法人向けの「Udemy Business」は、Udemyで公開されている世界25万以上の講座から、厳選した30,000以上の講座を定額で利用できるサービスです。ベネッセコーポレーションは、一生涯の学びを通して社会と人々の人生が豊かになることを目指し、社会人の学び支援を行っており、Udemy社とは2015年より日本における独占的業務提携を締結しています。（2025年6月末時点）



※表示している価格は本キャンペーン期間中の価格で、期間終了後の価格は異なります。紹介した講座名や講座内容は2025年11月8日時点のものです。あらかじめご了承ください。



