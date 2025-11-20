動画

インターネットを支える巨大データセンターの内部を撮影した動画が公開される


テクノロジー系メディアのigorsLABがドイツ最大級のホスティング企業「Hetzner」のデータセンターを訪問し、内部の様子の記録した動画を公開しました。

Besuch bei Hetzner Online - Einblicke in Servertechnik, Kühlung, Produktion, RMA und Nachhaltigkeit - YouTube


Hetznerのデータセンターはドイツやアメリカ、フィンランドなどに設置されています。igorsLABが訪問したのはドイツのファルケンシュタインにあるデータセンターです。


データセンターは自然に囲まれた場所に建設されています。


入口。


分厚い扉を開くとサーバーが姿を現しました。


「ヴィーーーン」とものすごい音が鳴っています。


サーバーの組み立てエリア。Hetznerは顧客の要望に合わせてマシンを用意する専用サーバーを主力製品としています。


棚には各種パーツがズラリと並んでいます。


これはHDDの耐久テストエリア。


不要になったHDDを粉砕するためのHDDシュレッダーもあります。


シュレッダーの順番待ちをしているHDD。


そして、完膚なきまでに破壊されたHDD。データを復旧するのは不可能です。


この広いエリアはサーバーを収めるラックの組み立てエリアです。


Hetznerはデータセンターの近くにある製造業者にラックのパーツ製作を依頼することで配送コストを節約しているとのこと。


稼働しているサーバーを上から見るとこんな感じ。


ケーブルが整然と接続されています。


アクセスランプなどがカラフルに輝いています。


サーバーは巨大な冷却システムを用いて安全な温度に保たれています。


安定した気候のファルケンシュタインにデータセンターを構えることで、冷却コストを抑えられているそうです。


igorsLABのウェブサイトもHetznerのサーバーでホストされているということで、動画の最後にはigorsLABをホストしているサーバーを探し当てていました。

