2025年11月20日 08時00分 動画

インターネットを支える巨大データセンターの内部を撮影した動画が公開される



テクノロジー系メディアのigorsLABがドイツ最大級のホスティング企業「Hetzner」のデータセンターを訪問し、内部の様子の記録した動画を公開しました。



Besuch bei Hetzner Online - Einblicke in Servertechnik, Kühlung, Produktion, RMA und Nachhaltigkeit - YouTube





Hetznerのデータセンターはドイツやアメリカ、フィンランドなどに設置されています。igorsLABが訪問したのはドイツのファルケンシュタインにあるデータセンターです。





データセンターは自然に囲まれた場所に建設されています。





入口。





分厚い扉を開くとサーバーが姿を現しました。





「ヴィーーーン」とものすごい音が鳴っています。





サーバーの組み立てエリア。Hetznerは顧客の要望に合わせてマシンを用意する専用サーバーを主力製品としています。





棚には各種パーツがズラリと並んでいます。





これはHDDの耐久テストエリア。





不要になったHDDを粉砕するためのHDDシュレッダーもあります。





シュレッダーの順番待ちをしているHDD。





そして、完膚なきまでに破壊されたHDD。データを復旧するのは不可能です。





この広いエリアはサーバーを収めるラックの組み立てエリアです。





Hetznerはデータセンターの近くにある製造業者にラックのパーツ製作を依頼することで配送コストを節約しているとのこと。





稼働しているサーバーを上から見るとこんな感じ。





ケーブルが整然と接続されています。





アクセスランプなどがカラフルに輝いています。





サーバーは巨大な冷却システムを用いて安全な温度に保たれています。





安定した気候のファルケンシュタインにデータセンターを構えることで、冷却コストを抑えられているそうです。





igorsLABのウェブサイトもHetznerのサーバーでホストされているということで、動画の最後にはigorsLABをホストしているサーバーを探し当てていました。

