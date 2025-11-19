2025年11月19日 08時00分 レビュー

最大100×100の盤面に2480個の地雷があるマインスイーパーもプレイできる「Minesweeper Online」



盤面から地雷を一掃するゲーム「マインスイーパー」をオンラインで遊べるサイトが「Minesweeper Online」です。特徴的なのは、盤面を自分でカスタマイズできることです。



マインスイーパー｜Minesweeper Online

https://minesweeper.online/ja/



上記のページにアクセスするとルールが表示されます。





「基本モード」から、基本のマインスイーパーを遊ぶことが可能。





「初級」「中級」「上級」の難易度があり、それぞれ盤面の大きさと地雷の数が異なります。「カスタム」は盤面の大きさと地雷の数をカスタマイズできるモードで、最大100×100の盤面に2480個の地雷があるゲームをプレイできます。





盤面が大きくなると見にくくなりますが、「ズーム」で大きさを調整可能。





100×100の盤面は気が遠くなるほどのサイズなので、時間と精神力に余裕があるときにプレイするのがおすすめ。





クリアすると経験値やコインなどが手に入ります。





コインは、ユーザー同士でアイテムを販売し合う「マーケットプレイス」などで利用可能。





アイテムは装備をクラフトするときなどに用います。





装備は、アイテム獲得量を増加させます。





クレジットカードなどを使ってリアルマネーでアイテムを買うことも可能。アイテムを使えば「アリーナ」など特別なモードへの参加券を獲得できるチャンスが上がります。





そのほか、最後まで論理的に答えを導ける「NGモード」や、他のプレイヤーとクリアまでのタイムを競う「マルチプレイヤー」といった複数のモードが用意されています。

