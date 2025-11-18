2025年11月18日 20時25分 試食

特製ガーリックソースが肉の味わいを引き立てるバーガーキングの「にんにく・ガーリックバーガー」＆「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」試食レビュー



バーガーキングが、ビーフ100％の直火焼きパティと、ガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくを組み合わせた特製ガーリックソース使用の「にんにく・ガーリックバーガー」全4種類を2025年11月18日(火)から復活販売したということで、さっそく食べに行ってきました。



にんにくの旨味がガツンとくる 特製ガーリックソースと直火焼きビーフがクセになる 「にんにく・ガーリックバーガー」復活！ スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛「スパイシー」新発売！

バーガーキングに到着。





お店の前には「明日、休みですか？復活！にんにく・ガーリックバーガー」という大きなバナーが出されていました。





注文して5分少々で4種類のバーガーが揃いました。いずれも交通系ICカードをすっぽりと包み込んでしまう大型バーガーです。





まずは「にんにく・ガーリックバーガー」。この4種類の中では最もオーソドックスなタイプのハンバーガーです。





上のバンズを持ち上げてみるとパティの上にチーズとピクルス、ケチャップ、特製ガーリックソース。





見た目は野菜が少なめのスタンダードなハンバーガーという印象。筆者は普段の食事からガーリックの摂取量がわりと多めということもあり、においへの違和感や嫌悪感はまったくありませんでしたが、にんにくを控えている人だと「匂いが強い！」と感じるかも。食べてみると、チーズと同じ黄色なのでわかりにくいのですが、特製ガーリックソースがかなりたっぷりで、いつもワッパーの味を支配してくる直火焼きビーフパティの味を包み込むように張り合って一歩も引きません。チリペッパーとブラックペッパーを含むピリッとした辛さで「特製ガーリックソースここにあり」と存在感を主張してきて、肉と絶妙なバランスになっている印象です。





パティが2枚に増えたのが「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」。





パティとパティの間にもチーズがサンドされています。





パティが1枚の時はいい戦いをしていた特製ガーリックソースですが、パティが2枚になると口の中いっぱいに広がる肉の味に抑え込まれます。肉の味が好きという人にとっては、特製ガーリックソースが3歩下がっていい位置にいるという印象になるかも。





「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、「にんにく・ガーリックバーガー」にスパイシーガーリックフレークが加わった品。





バンズを持ち上げるとチーズの上からスパイシーガーリックフレークが散らされているのがわかります。





カリカリとした食感を残しつつ独自の辛さを持つスパイシーガーリックフレークは、シンプルなパワーアップトッピングといえるもので、「にんにく・ガーリックバーガー」が気に入った人なら正統進化版としてこれも好きになるはず。





最後は「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」。





パティが2枚で、スパイシーガーリックフレークが追加されています。





パティが1枚から2枚に増えると、肉の味は2倍ではなくもっと強くなる印象。スパイシーガーリックフレークは最初、強化された肉の味わいの向こう側に隠れているのですが、口の中から肉の割合が減ってくるとヌヌッと姿を見せて口の中に辛さが広がるといった感じ。分量は変わりないはずですが、辛さがマイルドになっているかのようです。





特製ガーリックソースのガーリックさの部分を存分に味わいたい場合はパティが1枚のバーガーにするのがベターです。



「にんにく・ガーリックバーガー」は税込690円、「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」は税込1090円、「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は税込790円、「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は税込1190円で、期間限定発売です。

