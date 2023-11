ピリッとパンチの効いたガーリックソースの味わいが口の中を支配するバーガーキング「にんにく・ガーリック バーガー」を食べてみた

・関連記事

濃厚ソースがトロッとあふれるケンタッキーフライドチキンの「デミグラスポットパイ」試食レビュー - GIGAZINE



4種のきのことマヨソースが直火焼きビーフと相性抜群なバーガーキング「ダブルマッシュルームワッパー」試食レビュー - GIGAZINE



紅ショウガソースで真っ赤に染まった「赤き月見チキン竜田バーガー」をドムドムハンバーガーで食べてきた - GIGAZINE



「ヤンニョムチキンフィレバーガー」など世界のチキンをバーガーにしたウェンディーズ・ファーストキッチンの新作チキンバーガーを食べてみた - GIGAZINE



肉・ベーコン・チーズ4枚で総カロリー1599kcalのモンスター級バーガー「デラマキシ ザ・ワンパウンダー」をバーガーキングで食べてみた - GIGAZINE

2023年11月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.