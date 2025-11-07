2025年11月07日 11時55分 スマホ

「HUAWEI Mate 70 Air」発表、超薄型スマホで「iPhone Air」対抗



Huaweiが、厚さ6.6mmの薄型スマートフォン「HUAWEI Mate 70 Air」を発表しました。同社の「Mate」シリーズの中で最薄で、高容量バッテリー・高解像度ディスプレイを搭載するなど「不止于薄(薄いだけじゃない)」がモットーの機種になっています。



HUAWEI Mate 70 Airの主な仕様は以下の通りです。参考までに、2024年11月26日に発表された「HUAWEI Mate 70」の仕様と「HUAWEI Mate 70 Pro」の仕様も併記します。



HUAWEI Mate 70 Air HUAWEI Mate 70 HUAWEI Mate 70 Pro サイズと重量 長さ165.0ミリメートル×幅81.5ミリメートル×厚さ6.6ミリメートル

208g 長さ160.9ミリメートル×幅75.9ミリメートル×厚さ7.8ミリメートル

約203g 長さ164.6ミリメートル×幅79.5ミリメートル×厚さ8.2ミリメートル

約221g 画面 7インチ・10億7000万色・OLED・FHD+ 2760 × 1320ピクセル 6.7インチ・10億7000万色・OLED・FHD+ 2688 × 1216ピクセル 6.9インチ・10億7000万色・OLED・FHD+ 2832 × 1316ピクセル ストレージ 12GB RAM

256GB / 512GB ROM 12GB RAM

256GB / 512GB / 1TB ROM 12GB / 16GB RAM

256GB / 512GB / 1TB ROM リアカメラ 50MP 超高感度大型センサーメインカメラ

手ぶれ補正機能付き12MP RYYB望遠レンズ

8MP 超広角マクロレンズ

150万のマルチスペクトルチャンネルを備えたレッドメープル原色カメラ

3倍光学ズームと30倍デジタルズームをサポート

最大8192×6144ピクセルの解像度をサポート

最大4K（3840×2160）のビデオ録画とAIS画像安定化をサポート 50MP 超広角ズームカメラ

40MP 超広角カメラ

12MP ペリスコープ望遠カメラ

150万のマルチスペクトルチャンネルを備えたレッドメープル原色カメラ

5.5倍光学ズームと 50倍デジタルズームをサポート

最大8192×6144ピクセルの解像度をサポート

最大4K（3840×2160）のビデオ録画をサポート 50MP メインカメラ

40MP 超広角カメラ

48MP 超焦点マクロ望遠カメラ

150万のマルチスペクトルチャンネルを備えたレッドメープル原色カメラ

4倍光学ズーと100 倍デジタルズームをサポート

最大8192×6144ピクセルの解像度をサポート

最大4K（3840×2160）のビデオ録画をサポート フロントカメラ 10.7MP 超広角カメラ 13MP 超広角カメラ 13MP 超広角カメラ バッテリー 6500mAh 5300mAh 5500mAh 充電 有線：最大66W

無線：非対応 有線：最大66W

無線： 50W Huawei ワイヤレススーパーチャージとワイヤレスリバース充電をサポート 有線： 最大100W

無線：80W Huawei ワイヤレススーパーチャージと 20W ワイヤレスリバース充電をサポート



HUAWEI Mate 70 Airはなんといってもその薄さが特徴で、カメラバンプを除いた最薄部の厚さは6.6mmです。厚さ5.64mmの「iPhone Air」には及びませんが、Huaweiの「Mate」シリーズの中では最薄です。また、既存シリーズに比べて単位厚さあたりの放熱性、落下耐性、耐衝撃性、バッテリー容量が向上しています。





薄さの割にかなりの大画面で、「iPhone 17 Pro Max」でさえ6.9インチに収まっているところ、このHUAWEI Mate 70 Airはなんと7インチ。Huaweiは「広い視野、すべてのフレームが完璧なショット。ピーク輝度は4000ニトで、強い光の下でも鮮明な映像を再現」と紹介しています。



中国系メディアの爱范儿(iFanr)は、「画面面積が広く、ベゼルの黒枠が少ないため、折りたたみ式スクリーンに近い視聴体験を実現しています。これまでのスマホ市場では、『Air』という名称は単に『超薄型』を意味するものと捉えられていますが、HUAWEI Mate 70 Airは画面サイズで差別化を図った初めての製品です。Huaweiは『Airは薄くなければならない』という従来の考えから抜け出しただけでなく、豊富な経験と蓄積を活かせる新たな道を見つけました」と指摘しました。





カラーは「曜金黑」「羽衣白」「金丝银锦」の3色で、価格は4199元(約9万円)から。記事作成時点で予約販売中で、2025年11月13日までに発送予定となっています。なお、日本向けの取り扱いはありません。

