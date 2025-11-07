「HUAWEI Mate 70 Air」発表、超薄型スマホで「iPhone Air」対抗
Huaweiが、厚さ6.6mmの薄型スマートフォン「HUAWEI Mate 70 Air」を発表しました。同社の「Mate」シリーズの中で最薄で、高容量バッテリー・高解像度ディスプレイを搭載するなど「不止于薄(薄いだけじゃない)」がモットーの機種になっています。
HUAWEI Mate 70 Airの主な仕様は以下の通りです。参考までに、2024年11月26日に発表された「HUAWEI Mate 70」の仕様と「HUAWEI Mate 70 Pro」の仕様も併記します。
|HUAWEI Mate 70 Air
|HUAWEI Mate 70
HUAWEI Mate 70 Pro
|サイズと重量
長さ165.0ミリメートル×幅81.5ミリメートル×厚さ6.6ミリメートル
長さ160.9ミリメートル×幅75.9ミリメートル×厚さ7.8ミリメートル
長さ164.6ミリメートル×幅79.5ミリメートル×厚さ8.2ミリメートル
|画面
|7インチ・10億7000万色・OLED・FHD+ 2760 × 1320ピクセル
|6.7インチ・10億7000万色・OLED・FHD+ 2688 × 1216ピクセル
|6.9インチ・10億7000万色・OLED・FHD+ 2832 × 1316ピクセル
|ストレージ
|12GB RAM
256GB / 512GB ROM
|12GB RAM
256GB / 512GB / 1TB ROM
|12GB / 16GB RAM
256GB / 512GB / 1TB ROM
|リアカメラ
|50MP 超高感度大型センサーメインカメラ
手ぶれ補正機能付き12MP RYYB望遠レンズ
8MP 超広角マクロレンズ
150万のマルチスペクトルチャンネルを備えたレッドメープル原色カメラ
3倍光学ズームと30倍デジタルズームをサポート
最大8192×6144ピクセルの解像度をサポート
最大4K（3840×2160）のビデオ録画とAIS画像安定化をサポート
|50MP 超広角ズームカメラ
40MP 超広角カメラ
12MP ペリスコープ望遠カメラ
150万のマルチスペクトルチャンネルを備えたレッドメープル原色カメラ
5.5倍光学ズームと 50倍デジタルズームをサポート
最大8192×6144ピクセルの解像度をサポート
最大4K（3840×2160）のビデオ録画をサポート
|50MP メインカメラ
40MP 超広角カメラ
48MP 超焦点マクロ望遠カメラ
150万のマルチスペクトルチャンネルを備えたレッドメープル原色カメラ
4倍光学ズーと100 倍デジタルズームをサポート
最大8192×6144ピクセルの解像度をサポート
最大4K（3840×2160）のビデオ録画をサポート
|フロントカメラ
|10.7MP 超広角カメラ
|13MP 超広角カメラ
|13MP 超広角カメラ
|バッテリー
|6500mAh
|5300mAh
|5500mAh
|充電
|有線：最大66W
無線：非対応
|有線：最大66W
無線： 50W Huawei ワイヤレススーパーチャージとワイヤレスリバース充電をサポート
|有線： 最大100W
無線：80W Huawei ワイヤレススーパーチャージと 20W ワイヤレスリバース充電をサポート
HUAWEI Mate 70 Airはなんといってもその薄さが特徴で、カメラバンプを除いた最薄部の厚さは6.6mmです。厚さ5.64mmの「iPhone Air」には及びませんが、Huaweiの「Mate」シリーズの中では最薄です。また、既存シリーズに比べて単位厚さあたりの放熱性、落下耐性、耐衝撃性、バッテリー容量が向上しています。
薄さの割にかなりの大画面で、「iPhone 17 Pro Max」でさえ6.9インチに収まっているところ、このHUAWEI Mate 70 Airはなんと7インチ。Huaweiは「広い視野、すべてのフレームが完璧なショット。ピーク輝度は4000ニトで、強い光の下でも鮮明な映像を再現」と紹介しています。
中国系メディアの爱范儿(iFanr)は、「画面面積が広く、ベゼルの黒枠が少ないため、折りたたみ式スクリーンに近い視聴体験を実現しています。これまでのスマホ市場では、『Air』という名称は単に『超薄型』を意味するものと捉えられていますが、HUAWEI Mate 70 Airは画面サイズで差別化を図った初めての製品です。Huaweiは『Airは薄くなければならない』という従来の考えから抜け出しただけでなく、豊富な経験と蓄積を活かせる新たな道を見つけました」と指摘しました。
カラーは「曜金黑」「羽衣白」「金丝银锦」の3色で、価格は4199元(約9万円)から。記事作成時点で予約販売中で、2025年11月13日までに発送予定となっています。なお、日本向けの取り扱いはありません。
