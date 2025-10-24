2025年10月24日 09時40分 ハードウェア

ROG Xbox AllyはWindowsよりLinuxのほうが高いFPS・安定したフレームレート・素早いスリープを実現できる



携帯型ゲーミングPCの「ROG Xbox Ally」には、Windows 11 Homeがプリインストールされています。ところが、YouTuberのCyber Dopamine氏のテストにより、Linuxをインストールして使用した場合に、さらに高い性能を引き出すことが可能であることがわかりました。



Fixing the Xbox Ally with SteamOS - YouTube





ROG Xbox Ally runs better on Linux than the Windows it ships with — new test shows up to 32% higher FPS, with more stable framerates and quicker sleep resume times | Tom's Hardware

Cyber Dopamine氏がインストールしたのは、ゲームに特化したLinuxディストリビューションの「Bazzite」です。



Bazzite – The next generation of Linux gaming

アクションRPGの『Kingdom Come: Deliverance II』をプレイしていたCyber Dopamine氏は、Windowsでプレイしていたときと比較してFPSが向上していることに気付いたとのこと。





具体的には、パワーモードを「17W」にしたとき、Windowsでは47だったFPSがBazziteでは62へ、15ポイント上昇。これはおよそ32％の改善に相当します。同じく、『Kindgom Come: Deliverance II』を13Wでプレイしたときも、Windowsでは35だったFPSが37へ、2ポイント(約5.7％)上昇しています。



このほか、『ホグワーツ・レガシー』プレイ時も同様に、パワーモードを「17W」にするとWindowsでは50だったFPSが62に12ポイント(24％)上昇していますが、パワーモードを「13W」にするとWindowsでは38あったFPSが37に1ポイント(約2.6％)減少したとのこと。平均すると、Bazziteのほうが6.6ポイント(約13.5％)上昇するという結果だったそうです。



また、WindowsではFPSが周期的に変化することがあったのですが、Bazzite環境だと安定することもわかりました。





このほかにスリープに関しても、Windowsではファンが停止した状態からスリープに入るまで最大で40秒かかり、また、スリープからの復帰にも15秒ほど要しましたが、Bazitteだと瞬時だとのこと。



なお、Cyber Dopamine氏がROG Xbox Allyを触っている間も、バグを開発チームに報告するとBazziteはただちに更新されてパッチが当てられ、ユーザーエクスペリエンスが向上したとのこと。アンチチートが必須となるBattlefiled 6などのプレイ時にはデュアルブートしているWindowsに戻すこともできるということで、Cyber Dopamie氏はROG Xbox Allyをかなり気に入っている様子でした。



ちなみに、今回検証された機種とは違いますが、ASUS ROG AllyとASUS ROG Ally XはSteamOSベータサポートの対象となっています。



Steamサポート :: SteamOSのインストールと修復

