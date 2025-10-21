視覚障害者がスマートグラスと連動した眼内インプラントで再び読書が可能に
老化に伴い発症する加齢黄斑変性(AMD)で視力が低下した人々が、スマートグラスと連動する眼内インプラントで視力を取り戻したことが報告されています。
Subretinal Photovoltaic Implant to Restore Vision in Geographic Atrophy Due to AMD | New England Journal of Medicine
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2501396
The New England Journal of Medicine Reports Science Corp.’s PRIMA BCI Implant Restores Functional Central Vision to Patients with Geographic Atrophy Caused By Age-Related Macular Degeneration | Science Corporation
https://science.xyz/news/new-england-journal-of-medicine-prima/
Blind patients read again with smart glasses-linked eye implant | The Verge
https://www.theverge.com/news/802905/eye-implant-smart-glasses-restores-vision
加齢黄斑変性は世界中で500万人以上に影響を与えている病気で、進行後の回復は難しいとされています。
ドイツ・ボン大学のフランク・ホルツ氏らは、スマートグラスを用いた眼内インプラント「PRIMA」を開発し、これにより加齢黄斑変性に苦しむ患者の視力を回復したとする論文を発表。査読済みの同論文がニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに掲載されました。
PRIMAは特殊なスマートグラスと連動する眼内インプラントで、患者の網膜の下に外科的に埋め込まれます。内部には2mm×2mmの太陽光発電パネルのようなものが組み込まれていて、スマートグラスが捉えた周囲の画像が近赤外光として照射され、このパネルで受光します。PRIMAはこの光を元に視神経へ微弱な電気信号を送り、網膜細胞の働きを模倣します。
直径19.05mmの1セント硬貨と比べると、パネルの小ささがよく分かります。
5カ国17施設で38名の患者を対象にPRIMAを評価した試験では、患者の84％が文字・数字・単語を読むことができるようになり、視力が回復したことが認められました。
「重篤な有害事象」は主に移植後2カ月以内に発生したものの、その95％は2カ月以内に解消したとのこと。
共著者のホセ＝アラン・サヘル氏は「このような症例における視力回復の試みが成果を上げたのは初めてです。患者の80％以上が文字や単語を読むことができ、中には本の1ページを読めるようになった患者もいます。これは、10年以上前にこの研究を始めた当時は夢にも思わなかった成果です」と述べました。
評価試験のデータ安全性監視委員会は、移植手術のリスクを上回る利益があることを認め、PRIMAの欧州市場承認を推奨しました。これに伴い、PRIMAは欧州規制当局への承認申請を提出済みであり、2026年から患者へ提供することを目指しています。アメリカでも、保健当局の承認プロセスが進んでいるとのことです。
