2020年04月27日

新型コロナウイルスが脳にまで影響を与えるという可能性



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は軽症時は発熱・体の痛み・疲労感・喉の痛みなどを引き起こし、重症時には呼吸困難などを引き起こすことが知られています。これらの症状に加え、新たに、感染者の3分の1以上が「神経症状を発症している」という研究が報告され、新型コロナウイルスが脳にまで影響を与えるという可能性が指摘されています。



中国やフランスの研究チームが発表した研究結果は、「新型コロナウイルスは神経症状を引き起こす」というもの、「神経症状」は、めまい・頭痛・意識障害・急性脳血管障害・運動失調・発作などの中枢神経系症状や、味覚障害・嗅覚障害・視覚障害・神経痛などの末梢神経系症状や、錯乱・せん妄・昏睡などの意識障害などを指しています。





華中科技大学医学部の研究チームが行った調査では、新型コロナウイルス感染者214人のうち78人(36.4%)が神経学的症状を呈したと判明。多くの症状は軽度で、強い免疫反応が引き起こす可能性のある頭痛やめまいなども含まれていました。しかし、味覚障害や嗅覚障害、筋力低下、脳卒中、発作、幻覚などの重度症状も見られたとのこと。



フランスのストラスブール大学病院の研究チームも「COVID-19による急性呼吸不全で入院した重症者58人の84%が何らかの神経症状を見せた」と同様の報告を行っています。重篤なケースでは、急性虚血性脳卒中や見当識障害、注意力喪失、運動障害などが見られ、これらの症状はCOVID-19から回復した後も残っていたとのこと。アメリカでは30代と40代の若いCOVID-19患者に前触れのない脳卒中が見られるという報告が相次いでいます。





一連の報告によって、新型コロナウイルスは脳に直接感染するか、免疫系に与える影響から神経障害を引き起こすと示唆されています。「新型コロナウイルスが脳幹から発見された」と事例もすでに報告されており、「鼻の嗅覚ニューロンを経由して脳に感染が広がる」という可能性があるとのこと。



ウイルスの専門家であるケント大学のジェレミー・ロスマン氏は、「血管や脳細胞の表面には新型コロナウイルスが標的とするアンジオテンシン変換酵素2が発現しているため、新型コロナウイルスは血管脳関門を通過して引き起こしている可能性がある」と指摘。世界中で世界中で何百万ものCOVID-19感染者が存在することを考えると、新型コロナウイルスが神経症状を引き起こす可能性を認識することが重要だと論じています。



なお、インフルエンザウイルスや麻疹ウイルス、MERSウイルスやSARSウイルスは脳や中枢神経系に感染して深刻な神経障害を引き起こす事例が知られていることから、「脳に感染する可能性のあるウイルスは新型コロナウイルス以外にも多数存在する」とロスマン氏は述べています。