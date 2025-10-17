2025年10月17日 13時00分 食

「クロワッサンの香りがする切手」をフランス郵政公社が発行



クロワッサンはフランス発祥の三日月形をしたパンであり、サクサクした食感とバターの香りが日本でも好まれています。新たにフランスの郵便事業を担うフランス郵政公社(ラ・ポスト)が、「クロワッサンの香りがする切手」を発売して話題となっています。



Timbre croissant au beurre - Achat Timbre croissant au beurre - La Poste

https://www.laposte.fr/pp/c/timbre-croissant-au-beurre





France's postal service rolls out croissant-scented stamp

https://www.france24.com/en/france/20251008-france-s-postal-service-rolls-out-croissant-scented-stamp



ラ・ポストは現地時間の2025年10月8日、「クロワッサンの香りがする切手」の発売を開始しました。この切手は約60万枚販売される予定となっているそうで、ラ・ポストはこの切手について「クロワッサンは朝食やコーヒーブレイクで親しまれており、フランス料理の象徴になっています」と説明しています。





フランス東部のヴァランスにある郵便局では、10月7日に開催された全国バタークロワッサンコンクールに合わせ、クロワッサンの香りがする切手の先行販売が行われました。ヴァランスの郵便局は1日当たり400人の顧客に対応していますが、切手発売日には50人もの切手コレクターが郵便局を訪れたそうで、中にはリヨンからはるばるやってきた人もいたとのこと。



ヴァランスの郵便局長を務めるアンソニー・リシェ氏はフランス通信社(AFP)に対し、「1000枚の切手を用意していたのですが、初日で400枚も売れてしまいました」「切手を販売できることをとても誇りに思います」と語っています。



実際に発売されたクロワッサンの香りがする切手がどのようなものかは、以下のニュース映像で確認できます。



A Taste of France: Croissant-Scented Stamps Launched by French Postal Service - YouTube





切手シートに鼻を近づける女性。





切手にはおいしそうなクロワッサンのイラストがプリントされています。





切手にはマイクロカプセルが埋め込まれています。





指などで切手をこすると、バタークロワッサンの香りがカプセルからあふれ出るとのこと。





購入した切手シートにスタンプを押している男性。





切手の発売を祝った特製スタンプも用意されていました。





切手を購入した男性は、「クロワッサンはフランスのシンボルです」と話しました。

