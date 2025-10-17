2025年10月17日 12時30分 ソフトウェア

「AIを使って家賃を調整すること」がニューヨークで禁止される



ニューヨーク州のキャシー・ホウクル知事が2025年10月16日、「家主による家賃設定のための価格操作ソフトウェアの使用を禁止する法案(AB A1417)」に署名しました。これによりニューヨーク州では、AIなどを用いて家賃設定をサポートするソフトウェアの使用が全面的に違法となります。



NY State Assembly Bill 2025-A1417

https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/A1417/amendment/original





Governor Hochul Signs Legislative Package to Bolster Homeownership and Strengthen Protections for Renters | Governor Kathy Hochul

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-signs-legislative-package-bolster-homeownership-and-strengthen-protections



New York bans AI-enabled rent price fixing | The Verge

https://www.theverge.com/news/801205/new-york-rent-price-fixing-ban-software



RealPageなどの不動産ソフトウェア企業は、AIを利用して不動産の家賃設定などをサポートするソフトウェアを提供しています。RealPageは自社のソフトウェアについて、「クライアントが各物件において、賃料と稼働率の組み合わせによる総合的な最高収益を達成するために、賃料を最適化することを支援できます」と述べています。



しかし、これらの不動産ソフトウェアに対しては、「住宅価格の歴史的な高騰の一因となっており、賃借人に損害を与えている」という批判があります。2024年8月には、不動産管理業者が共謀して数百万戸もの賃貸物件の家賃をつり上げるのを手助けしたとして、アメリカ司法省がRealPageをRealPageを反トラスト法(独占禁止法)違反で提訴しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

