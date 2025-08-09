2025年08月09日 12時55分 取材

広島電鉄が戦後80年を迎えた感謝を込めて被爆電車156号を運行



1945年8月6日に広島に原子爆弾が投下されてから3日後の8月9日、広島電鉄は被爆後の一番電車を走らせました。それから80年を迎えられたことへの感謝の思いを込めて、被爆電車のうちの1両で、広島電鉄の保有車両のうち最古の車両である156号が、5年ぶりに運行されました。



被爆80年の今年、156号を運行します～もう一つの被爆電車が５年ぶりに運行～｜広島電鉄

1945年8月6日8時15分、広島に原子爆弾「リトルボーイ」が投下され、死者およそ14万人という甚大な被害がもたされました。投下目標は市街中心部・広島県産業奨励館そばにある相生橋で、産業奨励館は至近で爆発の衝撃を受けましたがドーム部分を中心に残りました。戦後、産業奨励館の建物は「原爆ドーム」と呼ばれるようになり、1996年、世界文化遺産に登録されています。





広島市街地を中心に路線網を持つ広島電鉄は多数の車両が被災。復旧されて再度運用された車両も多いものの、すでにほとんどは現役を退いています。156号は150形の1両で、原爆投下時は江波付近にあって、中破の被害を受けました。戦後に復活し、1971年に廃車となったものの1987年に車籍が復活。車庫での保管を経て2020年に整備が行われて、33年ぶりに復活運行が行われました。



【被爆電車特別運行プロジェクト×特急ぬめり】被爆電車156号が走った日（2020年11月23日） - YouTube





今回は、広島電鉄が幾度もの危機を乗り越えて戦後80年を無事に迎えられたことへの感謝と、広島駅前付近の「駅前大橋ルート」が開業したという節目であることから、5年ぶりに特別に運行されることになったものです。





156号の運行に合わせて多くの人が沿道に詰めかけたため、歩道から車道に出ないよう呼びかけるなどしていたパトカー。





千田車庫を出庫した156号は、およそ20分で原爆ドーム前に到達。ゆっくりとした速度で通過していきました。特別運行のため、客扱いはありません。





相生橋を渡ったあとは、被爆後最初に復旧した己斐(現・広電西広島)～観音町の区間を走行したのち、横川駅を経て、江波の車庫へ向かいました。





西広島で折り返し、小網町から土橋方面へ向かう156号。





江波へ向かう156号。





なお、156号は1925年に製造された車齢100年の車両であり、広島電鉄の現役車両として最古の車両です。今後、再び本線上を走行する機会は来るのでしょうか。

