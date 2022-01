寅年に「狛虎」のいる大江神社に初詣に行ってきた

・関連記事

初詣で神社に行くならば注目して欲しい狛犬のあそこ - GIGAZINE



神の使い・神猿(まさる)のいる「日吉大社」など申年の初詣に合う寺社に行ってきた - GIGAZINE



猫まみれの初詣が行える「ぬこでら」こと御誕生寺に行ってきました - GIGAZINE



羊が待ち構えていて未年の初詣にピッタリな「羊神社」 - GIGAZINE



初詣で訪れた橿原神宮で「境界の彼方」絵馬風飾りをゲットしてみた - GIGAZINE



アニメファンの聖地であり重要無形民俗文化財の「鷲宮神社」に初詣に行ってきました - GIGAZINE



日本最大の神馬像がある賀茂神社へ初詣に行ってきた - GIGAZINE



狛犬ならぬ狛竜がいる伏見神寶神社へ初詣に行ってきた - GIGAZINE



辰年の初詣向け全長8メートルの木彫りの龍が天井に住む京都「瀧尾神社」 - GIGAZINE



「狛兎(こまうさぎ)」や「招き兎」がいるので今年の初詣にぴったりな京都・岡崎神社(うさぎ神社)に行ってきました - GIGAZINE



おっぱい形の絵馬を奉納すると乳の病が治る乳神様として知られる「軽部神社」訪問記 - GIGAZINE



異次元に引き込まれそうな無数の鳥居がある伏見稲荷大社に行ってきた - GIGAZINE



2022年01月02日 06時00分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.