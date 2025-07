「覚醒AI」かどうかというAIのイデオロギー的偏向を審査する「AI行動計画」をアメリカ政府が発表、中国に対する技術的優位性の確立を目指す

この行動計画の一環として、連邦政府が調達するAIがイデオロギー的に中立であることを求める大統領令「Preventing Woke AI in the Federal Government(連邦政府における覚醒AIの防止)」も別途発表されました。 Preventing Woke AI in the Federal Government – The White House https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/preventing-woke-ai-in-the-federal-government/ この命令は、連邦政府が調達・利用するAI、特にLLMが信頼できる情報源であり続けることを保証することを目的としており、AIにイデオロギー的な偏見や社会的なアジェンダが組み込まれることで、出力される情報の質と正確性が歪められることに懸念を示しています。同時に、事実に基づく正確さよりも特定のイデオロギーや社会的なアジェンダを優先するAIを「覚醒(woke)AI」と呼び、客観的な真実よりも特定の望ましい結果を優先し、情報の正確性を歪めると批判されています。 命令ではその具体例として、AIが歴史上の人物の人種や性別を史実と異なって生成した事例や、特定の人種の功績を称える画像を生成しなかった事例が挙げられ、このような背景から、連邦政府は調達において、真実性や正確性をイデオロギーのために犠牲にするモデル、すなわち「覚醒AI」を購入しない義務があると規定しています。 この課題に対処するため、命令は連邦政府が調達するLLMが従うべき2つの「偏向のないAI原則」を定めています。第一の原則は「真実の探求(Truth-seeking)」であり、LLMは事実に基づく情報や分析を求める利用者に対して真実を伝え、歴史的正確性や客観性を優先するよう求めています。第二の原則は「イデオロギー的中立性(Ideological Neutrality)」で、LLMを特定のイデオロギーを支持するように応答を操作しない、中立で無党派のツールとすることを義務付けています。 この原則を実効性のあるものにするため、命令の日から120日以内に、行政管理予算局(OMB)が中心となって具体的な実施ガイダンスを作成し、各機関に通達することが定められています。そして、このガイダンスに基づき、今後の連邦政府による全てのLLM調達契約には、これらの原則を遵守することが条件として盛り込まれます。 しかし、こうしたトランプ政権のAI政策に関連して、主にイーロン・マスク氏のAI企業「xAI」を巡る矛盾した状況が 報じられています 。xAIが開発するGrokは、 突如自身を「メカ・ヒトラー」と呼称して反ユダヤ主義を主張 するなど、イデオロギー的に中立ではないと指摘されていますが、xAIはすでに国防総省と大規模な契約を締結しています。 アメリカ国防総省がAnthropic・Google・OpenAI・xAIと各最大2億ドルの契約を締結、国家安全保障のためのAI活用 - GIGAZINE

