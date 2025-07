AIを使う医者は診断ミスが16％減るというOpenAIの研究結果

ミスが発生する可能性がある場合にのみ作動する医療向けAIシステム「AI Consult」に関連する調査で、このAIシステムを使う医者は使わない医者と比べて診断ミスが16%減少したことがわかりました。OpenAIが調査結果を報告しています。 Pioneering an AI clinical copilot with Penda Health | OpenAI https://openai.com/index/ai-clinical-copilot-penda-health/

・関連記事

ビル・ゲイツが「AIで10年以内に医師や教師が無料になる」とコメント - GIGAZINE



MicrosoftのAIツールは医師の診断精度20%に対して80%の精度で病気を診断できる - GIGAZINE



AIは94.9%の精度で病状を診断できるが人間がAIを使うことで34.5%まで精度が急低下する - GIGAZINE



18年間妊活がうまくいかなかった夫婦がAIの力で妊娠 - GIGAZINE





2025年07月24日 12時37分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article OpenAI research reveals that doctors who….