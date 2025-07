Fallout 5は「全面的にゴーサインが出ている状態」か

前作「 Fallout 76 」の発売から7年後、正史「 Fallout 4 」からは実に10年ぶりとなる2025年、新作「 Fallout 5 」の登場が示唆されました。 Fallout 5 Is Now Reportedly "Fully Greenlit" - GameSpot https://www.gamespot.com/articles/fallout-5-is-now-reportedly-fully-greenlit/1100-6533153/

・関連記事

「世界の終焉は過去のことではない」という実写ドラマ版「Fallout」予告編公開 - GIGAZINE



MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに - GIGAZINE



Microsoftが「Redfall」「サイコブレイク」「Ghostwire:Tokyo」などを手がけたベセスダ・ソフトワークス傘下の複数のゲームスタジオ閉鎖を決定 - GIGAZINE



FalloutやSkyrimの開発元「ベセスダ」の従業員が労働組合を結成、Microsoft傘下のゲームスタジオで初の全従業員を対象とした労働組合 - GIGAZINE





2025年07月15日 11時31分00秒 in ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Is Fallout 5 'fully greenlit'?….