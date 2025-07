今でも魅力的な1980年代半ばの「MacPaintアート」の数々

MacPaint は1984年にAppleがリリースしたMacintoshに標準搭載されていたペイントソフトで、マウス操作やツールパレット、コピー&ペースト、ズーム編集といった グラフィカルユーザインタフェース(GUI) の原型を示した革新的なソフトでした。1ピクセルあたり1ビット、つまり黒か白の2色しか表示できない限られた表現の中で作成された「MacPaintアート」について、Appleのユーザーコミュニティを創設した経験のあるブロガーのアンソニー氏がまとめています。 decryption's blog - MacPaint Art From The Mid-80s Still Looks Great Today https://blog.decryption.net.au/posts/macpaint.html バークレー・マッキントッシュ・ユーザーズグループ(BMUG) は、1980年代にカリフォルニア大学バークレー校を中心に活動していたMacユーザーの大規模コミュニティで、初期のMacに関する情報交換やフリーソフトの配布、技術サポートなどを提供していました。BMUGは1980年から90年代にかけて、ソフトウェアや画像を詰め込んだCD-ROMを発行しており、そのCD-ROMには初期のペイントソフトであるMacPaintで作成されたアート作品が数多く含まれています。 アンソニー氏はBMUGのCD-ROMを閲覧して当時のMacintoshに関する情報を得ていた際に、MacPaintアートの素晴らしさに気付き、1980年代~2000年代の貴重なファイルアーカイブにすぐにアクセスできる「 DiscMaster 」で1万8000点のMacPaintアートをくまなくチェックしたそうです。MacPaintの画像は現在のOSでは直接開く事ができませんが、Discmaster上ではサムネイル付きで閲覧可能です。 以下の画像は、1980年代に開発されたMacintosh向けデータベース管理システムおよび統合開発環境の 4th Dimension を展開した会社である「ACIUS」から見た世界をイメージして、1980年代〜90年代のMacintosh文化やソフトウェア業界の象徴を描いたMacPaintアート。

2025年07月14日

