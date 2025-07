2025年07月03日 12時00分 サイエンス

オンライン講義を倍速視聴するとテストの成績に悪影響が及ぶ可能性があるとの研究結果



近年の若い世代にはオンラインの講義動画やポッドキャスト、オーディオブックなどを通常よりも速いスピードで視聴する習慣が根付いています。たとえば、アメリカのカリフォルニア州の学生を対象にした調査では、89%の学生がオンライン講義の再生速度を変更していたことが示されました。ところが、オンライン講義の再生速度とそれに基づくテストのパフォーマンスを調べた24件の研究を分析したメタアナリシスでは、オンライン講義動画の倍速視聴はパフォーマンスを低下させる可能性が示されました。



Increasing Video Lecture Playback Speed Can Impair Test Performance – a Meta-Analysis | Educational Psychology Review

https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-025-10003-9





What happens to your brain when you watch videos online at faster speeds than normal

https://theconversation.com/what-happens-to-your-brain-when-you-watch-videos-online-at-faster-speeds-than-normal-259930



講義動画に限らずオンラインで動画を高速視聴するメリットとしては、「同じ時間でより多くのコンテンツを視聴できる」「コンテンツを繰り返し視聴して楽しめる」「視聴終了までの時間を短縮して途中で集中力が切れるのを防ぐことができる」といったものが挙げられます。





今回の研究には関与していないロンドン大学クイーン・メアリーの認知科学者マーカス・ピアース氏は、「動画の高速視聴は特に教育の文脈において有用であり、知識の定着や模擬試験などに時間を割けるようになる可能性があります。また、素早く視聴することは集中力と気力を維持し、心が散漫になるのを防ぐ上でも役立ちます」と述べています。



しかし、動画の高速視聴は「記憶の形成」という面にデメリットを及ぼす可能性もあるとのこと。研究者らは人々が情報を記憶する3つの段階として、「1:符号化」「2:保持」「3:想起」があると考えています。音声情報の場合、符号化の段階では聞こえてくる音声を処理し、理解するのにある程度の時間を要します。記憶を活用するには重要な単語を抽出・保存し、必要な時に文脈を含んだ意味をリアルタイムで想起する必要があります。





一般的な人間は1分間に約150語を話しており、その速度が1分間に300語~450語に増加しても、まだ理解できる範囲内にあることが示されています。しかし問題は、これらの音声がしっかりと記憶され、必要な時に思い出せるかどうかという点です。



人間の脳に入ってくる情報はワーキングメモリとして一時的に保存され、長期記憶に転送できる形に整えられるといわれていますが、ワーキングメモリの容量には限界があります。そのため、あまりにも大量の情報が一度に入ってくるとワーキングメモリの上限を超えてしまい、認知的過負荷の増大や情報の喪失につながる可能性があるとピアース氏は指摘しています。



新たな研究ではこうした疑問に答えるため、講義ビデオの視聴による学習に関する24件の研究結果を分析しました。これらの実験のデザインはさまざまでしたが、ほとんどは一方のグループに通常の速度(1倍速)の講義動画を視聴してもらい、もう一方のグループにより速いスピード(1.25倍速、1.5倍速、2倍速、2.5倍速)で視聴してもらった上で、視聴後に講義動画の内容に関するテストを受けさせるというものでした。





