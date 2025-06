Gemini 2.5 Proは手持ちのポケモンが瀕死になるとパニックに陥る

・関連記事

Claude 3.7 Sonnetにポケモンをプレイさせる「ClaudePlaysPokemon」をAnthropicがTwitchで配信開始、推論しながらの超ゆっくりプレイを皆が見守る - GIGAZINE



OpenAI o3でポケモンをプレイする生配信 - GIGAZINE



「Claude 3.7 Sonnet」と「Claude Code」が登場、OpenAI o1やDeepSeek-R1を超える性能で「ポケモン」のジムリーダーを3人倒すことに成功 - GIGAZINE





2025年06月18日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Gemini 2.5 Pro panics when a Pokemon you….