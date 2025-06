今日は毎月恒例「Windows Update」の日

◆Windows 11 v24H2,v23H2 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: v24H2 5060842 v24H2 Hotpatch 5060841 v23H2 5060999 ◆Windows 10 v22H2 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5060533 ◆Windows Server 2025 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5060842 ◆Windows Server 2022,23H2 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2022, 5060526 Windows Server 23H2, 5060525 ◆Windows Server 2019,2016 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2019, 5060531 Windows Server 2016, 5061010 ◆Remote Desktop client for Windows Desktop 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 情報漏えい 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/previous-versions/remote-desktop-client/ ◆Microsoft Office 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/officeupdates ◆Microsoft SharePoint 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates ◆Microsoft .NET 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/dotnet ◆Microsoft Visual Studio 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/visualstudio ◆Microsoft Azure 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/azure 2025年6月のWindows Updateでは、既存の脆弱性情報の更新や新規セキュリティアドバイザリの公開はありません。既存のセキュリティアドバイザリの更新は、新しいバージョンのサービススタック更新プログラムが入手可能であることのお知らせを届けるための更新が 1件 ありました。 2025年6月のセキュリティ更新プログラムでは、67件の「Microsoft CVE」が公開されています。「CVE」とは脆弱性の識別子のことで、今回修正された内容を示しています。そのうち、10件が悪用の危険性がある脆弱性です。特に、「 Web分散オーリングとバージョン管理(WebDAV)のリモートでコードが実行される脆弱性 」については、「悪用の事実を確認済み」とされる脆弱性です。 そのほかの改善点として、2025年6月のWindowsセキュリティ更新プログラムをインストールすると、システムの復元ポイントが「最大60日間」保持されるようになりました。さらに、Windowsのサインインやロック解除に顔認証や指紋認証を使用する「Windows Hello」について、キー信頼モデルでWindows Hello for Businessを使用しているときに、ユーザーが自己署名証明書でサインインできない問題が解決されています。 なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年7月9日(水)提供予定となっています。

