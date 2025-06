人間の心をコンピューターにアップロードする技術は実現するのか？

人の脳のコピーをコンピューターに作成する「マインドアップロード」という技術について、ジョージア工科大学心理学准教授のドブロミール・ラーネフ氏が論じました。 Can you upload a human mind into a computer? A neuroscientist ponders what’s possible https://theconversation.com/can-you-upload-a-human-mind-into-a-computer-a-neuroscientist-ponders-whats-possible-250764 ラーネフ氏によると、マインドアップロードは理論的には可能とのこと。この分野での研究は、脳を理解し始めたばかりの段階ですが、ラーネフ氏は「科学は理論上の可能性を現実に変えてきた実績があります。ある概念が想像を絶するほど困難に思えるからといって、それが不可能だとは限りません。科学が人類を月へ導き、ヒトゲノムの配列を解明し、天然痘を根絶したことを考えてみてください。これらもまた、かつては実現不可能と考えられていたことです」と述べました。 知覚を研究する脳科学者として、ラーネフ氏はマインドアップロードがいつか現実になると確信しているものの、その実現はまだ先のことだと考えています。

2025年06月04日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

