ホームセンターの木材1枚で作れるDIYチェア

なお、この組み立て式チェアのアイデア自体はMore Cowbell氏がゼロから考えたものではなく、1700年頃にアメリカの猟師が考え出したという説があるとのこと。More Cowbell氏も前世紀にボーイスカウトの現場で見かけたそうです。 Googleで似たようなチェアを検索すると、アフリカの民芸品が複数ヒットし、中には高価な価格が付いているものもあります。例えば、以下のリンク先の「アフリカの無垢材で作られたチェア」は1854.28ドル(約26万5000円)で売られています。 African Solid Wood Folding Chair Design Ethnic Carved, circa 1970 For Sale at 1stDibs | african chairs, african chair design, solid wood chair https://www.1stdibs.com/furniture/seating/chairs/african-solid-wood-folding-chair-design-ethnic-carved-circa-1970/id-f_22512782/

木材1枚で作れて省スペースなDIYチェアの作り方をDIY愛好家の More Cowbell 氏が公開しています。 One Board Minimalist Chair : 8 Steps (with Pictures) - Instructables https://www.instructables.com/One-Board-Minimalist-Chair/ 省スペースDIYチェアの見た目はこんな感じ。「座面を担当する板」と「背もたれを担当する板」が組み合わさって自立しています。

2025年06月04日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article DIY chair made from a single piece of wo….