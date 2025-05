2025年05月26日 12時00分 サイエンス

アメリカ産ビールから安全基準値超えのPFASが検出される



フライパンのコーティングやファストフードの包装紙に使われるペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、分解されにくく長期にわたり環境中に残留するため、「永遠の化学物質」と呼ばれて環境や健康への影響が問題視されています。新たな研究では、アメリカで販売されている一般的なビールから、環境保護庁(EPA)が定めた基準値を超えるPFASが検出されたと報告されました。



Hold My Beer: The Linkage between Municipal Water and Brewing Location on PFAS in Popular Beverages | Environmental Science & Technology

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c11265





Research reveals ‘forever chemicals’ present in beer - American Chemical Society

https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2025/may/research-reveals-forever-chemicals-present-in-beer.html



'Forever Chemicals' Found in Popular US Beers, Above EPA Limits : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/forever-chemicals-found-in-popular-us-beers-above-epa-limits



PFASはアルキル鎖に複数のフッ素原子が結合した有機フッ素化合物の総称であり、合計で約1万2000種類ものタイプがあると推定されています。はっ水・はつ油性や熱への耐性が高いPFASは、フライパンのコーティング・消化剤・食品の包装紙・電子機器などに広く利用されています。



しかし、これまでの研究によってPFASは長期間にわたって環境に残留することが知られており、近年はその有害性に注目が集まっています。PFASが及ぼす健康への悪影響についてはよくわかっていない点が多いものの、特にペルフルオロオクタン酸(PFOA)とペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の2種類は、がんや先天性欠損症のリスク増加といった問題に関連しているとのこと。



2023年の研究では、軍人や消防士の精巣がんリスクと消化剤の泡に含まれるPFASが関連していることが報告されています。



PFASによる汚染はアメリカを含む世界中に広まっており、地表の水や地下水だけでなく、地方自治体が供給する水道水からもPFASが検出されています。そこで、アメリカの非営利団体であるResearch Triangle Instituteの研究チームは、製造に水道水を利用する「ビール」にもPFASが含まれているのではないかと考えました。研究リーダーのジェニファー・ホポニック・レドモン氏は、「私自身、たまにビールを飲むことがあるので、水道中のPFASがビールに浸透しているのではないかと疑問に思いました」と述べています。



研究チームは2021年に、アメリカ南東部のノースカロライナ州にある酒屋で、23種類のビールをそれぞれ5缶以上購入し、ビールの中にPFASが混入しているのかどうか、混入している場合はどの程度の量が含まれているのかを調査しました。購入したビールの内訳は、ノースカロライナ州の醸造所で作られたビールが10種類、ミシガン州・コロラド州・カリフォルニア州のビールが2種類ずつ、マサチューセッツ州・ペンシルベニア州・ウィスコンシン州・ミズーリ州のビールが1種類ずつ。残りはアメリカ国外のビールで、オランダのビールが1種類、メキシコのビールが2種類でした。





