遠く離れた人とも間近で会話している気分になれる3D映像コミュニケーションツール「Project Starline」が「Google Beam」に改名し発売へ

Googleが、これまで「魔法の鏡」などと表現して開発してきた「Project Starline」を、新たに3Dビデオ通信プラットフォーム「 Google Beam 」として公開しました。 Google Beam: Updates to Project Starline from I/O 2025 https://blog.google/technology/research/project-starline-google-beam-update/ 「Project Starline」は2021年に初めて発表されました。ビデオ通話ツールはこれまでもいろいろと存在しましたが、Project Starlineは映像が2Dではなく3Dであることによって、まるで顔を合わせているかのようなコミュニケーションが取れる点を売りにしていました。 Googleが遠く離れていても実際に顔を合わせて会話しているかのような「魔法の鏡」を開発する「Project Starline」を発表 - GIGAZINE

2025年05月21日 19時05分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

