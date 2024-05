相手が目の前にいるかのように会話できる3D会議ツール「Project Starline」をGoogleがHPと協力して2025年にリリース、ZoomやGoogle Meetも統合

Googleが2021年から開発を進めてきた、相手を3Dホログラムで描写することで同じ場所にいるかのようにコミュニケーション可能な会議ツール「 Project Starline 」が、2025年に商用化予定であることが明らかになりました。 Project Starline: Google and HP partner on 2025 commercialization https://blog.google/technology/research/google-project-starline-hp-partnership/

・関連記事

「Google I/O 2024」で発表が期待される技術&製品は? - GIGAZINE



Google Pixel 9は「Pixel 9」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」の3モデル展開か - GIGAZINE



Googleの第2世代折りたたみスマホ「Google Pixel Fold 2」の開発段階の画像がリークされる、画面はスリム化されカメラバーも大幅変更か - GIGAZINE



前モデルより4万円も安くてカメラバーの出っ張りも控えめな「Google Pixel 8a」の外観と処理性能を「Google Pixel 8」と比べてみたよレビュー - GIGAZINE



価格差4万円の「Google Pixel 8a」と「Google Pixel 8」はカメラ性能にどれだけ差があるのか徹底的に検証してみた - GIGAZINE

2024年05月14日 10時50分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.