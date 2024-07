大竹しのぶは何にでもワクワク＆多部未華子はいろいろソワソワな映画「インサイド・ヘッド２」大阪プレミア試写会舞台挨拶レポート

◆「インサイド・ヘッド2」作品情報 2024年8月1日(木) 全国劇場公開 ・スタッフ 監督:ケルシー・マン(『モンスターズ・ユニバーシティ』、『2分の1の魔法』) 製作:マーク・ニールセン(『トイ・ストーリー4』) ・キャスト ライリー:横溝菜帆 ヨロコビ:小清水亜美 カナシミ:大竹しのぶ イカリ:浦山迅 ムカムカ:小松由佳 ビビリ:落合弘治 シンパイ:多部未華子 ハズカシ:村上(マヂカルラブリー) イイナー:花澤香菜 ダリィ:坂本真綾 日本版エンドソング:「プレゼント」Performed by SEKAI NO OWARI 配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

