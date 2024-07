無料でGoogleのダークウェブ監視機能を2024年7月下旬から全ユーザーが利用可能に、自分の個人情報が闇市場にあるかどうか安全に確認

Googleは有料プランであるGoogle Oneのユーザーに、自身の個人情報が ダークウェブ に流出しているかどうかを確認できる「 ダークウェブレポート 」を提供しています。このダークウェブレポートをGoogleアカウントを持つすべてのユーザーに提供することが発表されました。 Google One VPN とダークウェブ レポートはどうなるのでしょうか? - パソコン - Google One ヘルプ https://support.google.com/googleone/answer/14806901 近年増加しているランサムウェアの被害により、企業が持つ個人情報がサイバー犯罪者によって盗まれ、ダークウェブに公開されるケースが増えています。

2024年07月11日 07時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.