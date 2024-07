2024年07月05日 08時00分 ネットサービス

「ホットドッグはサンドイッチなのか?」という長年の議論がついに決着



「パンで食べ物を挟んだものがサンドイッチであるなら、ホットドッグはサンドイッチに入らないのか?」という激しい議論がアメリカでは長年巻き起こっています。オンラインフォーム作成企業のCognito Formsはこの疑問に答えるための全国調査を実施し、調査結果を公表しました。



The Great Hotdog Debate

https://www.cognitoforms.com/l/great-hot-dog-debate



After Shake-ups in the Hot Dog Biz, Cognito Forms Seeks Answer to Ultimate Summer Question

https://www.prnewswire.com/news-releases/after-shake-ups-in-the-hot-dog-biz-cognito-forms-seeks-answer-to-ultimate-summer-question-302178684.html





The Verdict Is In: A Hot Dog Isn't a Sandwich

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-verdict-is-in-a-hot-dog-isnt-a-sandwich-302188554.html





Cognito Formsによると「ホットドッグはサンドイッチか」という議論は、ピクニックやスポーツ観戦の際に取り上げられるようなアメリカではメジャーな議論とのこと。



そこでCognito Formsは2024年6月21日から自社のアンケートフォームで、「ホットドッグはサンドイッチか」という調査を実施し、ユーザーからの意見を募っていました。Cognito Formsは「参加者にサンドイッチの本質について考えさせ、『コンポーネント』と『構成』のどちらが重要かを尋ねる機会にしたい」と述べていました。



調査は2024年7月3日に回答が締め切られました。最終的な結果として、調査参加者の約63%が「ホットドッグはサンドイッチではない」と回答したことが報告されています。





Cognito Formsのジェイミー・トーマスCEOは「Cognito Formsは、全ての人にカスタマイズ可能な体験を提供することに情熱を注いでいます。夏の始まりにピッタリな今回のアンケートでは、投票結果に驚かれた人も多いかもしれません。今回のアンケートによって、私たちのソリューションに対する肯定的な反応が見られてとても興奮しています」「私たちは、洞察を深め、情報に基づいたビジネス上の意志決定をサポートするのに役立つフォームやワークフローを作成する機能を企業に提供できることを誇りに思っています」と語りました。



なお、Cognito Formsは「パイナップルピザはピザと見なされるか」など、さまざまな料理に関する議論に決着を付けるべく、今回のようなアンケートを実施する可能性を示唆しています。