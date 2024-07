たった10個のXアカウントが6万回以上も投稿して選挙に多大な影響を及ぼしていることが判明

SNSでは多種多様なユーザーからさまざまな情報が発信され、その情報が真実なのか、誰が発信しているのかといった重要な情報が無視されたまま拡散されることが多々あります。こうした無責任な情報拡散は選挙という国の根幹をなす活動にも影響を与えており、とある調査では、たった10個のSNSアカウントが偽情報を含む投稿を6万件以上発信し、1億5000万回も閲覧されている可能性があることがわかっています。 Bot-like tweets seen 150 million times ahead of UK elections | Global Witness https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/investigation-reveals-content-posted-bot-accounts-x-has-been-seen-150-million-times-ahead-uk-elections/ イギリスで2024年7月4日に選挙が実施されることを踏まえ、NGOの グローバル・ウィットネス は選挙期間中に政治的メッセージを拡散しているTwitter(X)アカウントを調査しました。 調査チームは、イギリスの総選挙において議論の中心となっている2つのトピック「気候変動」と「移民」に焦点を当て、これらのトピックに関連する特定のハッシュタグを使用した投稿をすべて収集しました。そして、これらのハッシュタグをつけて投稿しているアカウントがボットである可能性を探り、ボットの可能性ありと疑われたものだけを集計したとのこと。 アカウントがボットであると見なす基準は、1日に膨大な量を投稿するアカウントや、自分のコンテンツはほとんど書かずにいつも他人の投稿を拡散しているアカウント、ハンドルネームの末尾が数字の長い文字列(デフォルトID)になっているアカウント、プロフィール画像がないアカウント、プロフィール画像がAI製またはウェブ上の他の場所から盗用された形跡のあるアカウントなど。調査チームはこれら複数の要因を組み合わせて判断しました。例えば、フォロワーが1000人未満で、1日平均60回以上投稿し、そのうち90%が他アカウントの投稿をリポストするようなアカウントがボットの可能性ありと判断されます。

2024年07月03日

