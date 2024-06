ランサムウェア攻撃で1カ月にわたり図書館がダウンしPCとWi-Fiも使えず住民に影響

No computers. Keep books. Seattle library network outage nears a month | The Seattle Times https://www.seattletimes.com/seattle-news/no-computers-keep-books-seattle-library-network-outage-nears-a-month/

・関連記事

ランサムウェア集団「Qilin」が病院患者の機密情報を含む約400GBの情報を公開、被害に遭ったNHSは80億円の身代金支払いを拒否 - GIGAZINE



ランサムウェアで「かなりの割合のアメリカ人」の医療記録が盗まれたとヘルスケア大手が公表、35億円の身代金を支払うもデータ流出を防げず損害拡大 - GIGAZINE



自動車ディーラーネットワークを支えるCDK Globalがランサムウェア攻撃を受け数百万ドルを要求されていることが判明 - GIGAZINE



図書館が「電子書籍の予約上限数を減らす」と発表した理由とは? - GIGAZINE



2024年06月26日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.