AppleによるマイクロLED開発プロジェクトの中止はマイクロLED産業にどのような影響を与えたのか？

Appleは長年、スマートウォッチ向けマイクロLEDの開発に取り組んできましたが、2024年3月にこのプロジェクトが中止されたことが報じられました。フランスの調査会社である Yole Group が、AppleがマイクロLED開発から撤退したことによる業界への影響を論じています。 Did Apple just kill the microLED industry? https://www.yolegroup.com/strategy-insights/did-apple-just-kill-the-microled-industry/

2024年06月26日 08時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

