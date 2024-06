辛さが絶妙でやみつきになる「激辛マニア 赤赤とうがらし味」と酸っぱすぎてのけぞる「すっぱマニア 超すっぱい梅と塩味」を食べてみた

・関連記事

「辛くてワケわかんない!!」とアピールするハウス食品の「唐がらし族<鬼辛>」は本当に辛いのか確かめてみた - GIGAZINE



辛さ2倍&体積2倍をアピールする「暴君ハバネロ W」がどれだけ辛いのか実際に食べて確かめてみた - GIGAZINE



別添激辛パウダーで汗と唾液が流れる辛さになる「カルビー ポテトチップス 激辛好きのための激旨辛味」を食べてみた - GIGAZINE



あのハバネロを10年間も熟成&発酵させた「ハバネロかんずり」を生地に練り込んだ激辛スナック「暴君ハバネロ・熟ハバ」を味わってみた - GIGAZINE



6分の1の確率で激辛のチリ味が含まれるパーティ用スナック「激辛ロシアンスコーン チリ味」を食べてみた - GIGAZINE



通常の5倍辛い「カラムーチョ 神出雲唐辛子」と辛さの限界に達している「激辛マニア 史上最強ハバネロ味」を食べ比べ - GIGAZINE



2024年06月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.