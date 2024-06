EUが中国製EVに最大で38.1％の関税を上乗せすることを示唆

この結論を受けて、欧州委員会は中国当局を連絡を取り、問題解決の方法を探っていますが、協議によって解決に至らなかった場合に備えて、BEVの輸入に対して課す暫定的な相殺関税の水準が最大38.1%であることを発表しました。 対象となる「中国製BEV」は中国のメーカーのものに限らず、欧米などのメーカーが中国で製造しているものも含みます。 具体的には、BYDに17.4%、Geelyに20%、SAICに38.1%の関税が上乗せされるほか、サンプリングを断った企業には平均で21%、調査自体に協力しなかった企業には38.1%の関税が課されるとのこと。 この関税は、既存のBEVへの輸入関税10%とは別に課されるものであることが示されています。 Imports of subsidised electric cars from China https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_24_3232 なお、アメリカでは、トランプ政権によって中国製EVに対して25%の関税がかけられていましたが、バイデン大統領はその4倍である100%への引き上げを発表しています。 バイデン大統領 中国EV関税引き上げ発表 トランプ氏“不十分” | NHK | 自動車 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240515/k10014449451000.html 中国製BEVを巡っては、2023年第4四半期にBYDがテスラの販売台数を上回るなどの伸びが目立っています。 EV販売台数でテスラを上回った中国のEVメーカー「BYD」は従来の自動車メーカーにとって大きな脅威になっている - GIGAZINE

EUへ輸入される中国製のバッテリー式電気自動車(BEV)には10%の輸入関税がかけられていますが、新たに、最大で38.1%の関税が上乗せされる可能性が示唆されました。 Electric vehicle value chains in China https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3231

・関連記事

テスラのEVは宇宙から在庫が見えるほど売れ残っている - GIGAZINE



ホンダが2020年代後半のEV普及期に加わる準備として2030年度までにEVへ約10兆円を投資する計画を発表 - GIGAZINE



インドでは四輪のEVではなく三輪の「電動リキシャ」が業界を席巻しシェア1位はまさかの日本企業 - GIGAZINE



2024年06月13日 14時00分00秒 in メモ, 乗り物, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.