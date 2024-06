リッピングソフト「AnyDVD」開発元のRedFoxに活動終了の可能性

リッピングソフト「AnyDVD」や「AnyStream」の開発元として知られるRedFoxの公式サイトがアクセスできない状態になっていることがわかりました。過去にもサイトがダウンしたことはありますが、今回は Aレコード や MXレコード が削除されており、開発チームと連絡を取る手段が失われている状態となっています。 Redfox Disappearance Puts a Spotlight on Defiant StreamFab * TorrentFreak https://torrentfreak.com/redfox-disappearance-puts-a-spotlight-on-defiant-streamfab-240610/ redfox.bz offline - AnyDVD & Co. nicht mehr erreichbar https://tarnkappe.info/artikel/szene/warez/redfox-bz-offline-anydvd-co-nicht-mehr-erreichbar-297111.html 以下はInternet Archiveに残されていた、2024年5月24日時点の公式サイトの様子です。 The RedFox Project | Backup DVD, Blu-Ray, Netflix, Amazon https://www.redfox.bz/

2024年06月13日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

