2024年06月06日 23時00分 ソフトウェア

Macのメニューバーをカスタマイズする「Bartender」が正体不明の人物に密かに買収され不安の声



Macのメニューバーアイコンをカスタマイズしたり、新しい機能を追加したりできる人気アプリ「Bartender」が未知の人物に買収されました。ソーシャルサイトのRedditを筆頭に話題となりユーザーからは懸念の声が上がりましたが、後に公式に声明が出されることとなりました。



A New Chapter for Bartender - Bartender 5

https://www.macbartender.com/Bartender5/blog/



Popular Mac app 'Bartender' acquired by new unknown developer

https://9to5mac.com/2024/06/04/bartender-acquired-unknown-developer/



2024年6月5日、とあるユーザーがアプリ監視アプリの「MacUpdater」から警告を受け取ったと報告しました。警告文には、「Bartenderの管理者が別の人物に変わったため、バージョン5.0.52以降へアップデートするのはユーザー自身がリスクと責任を負うことになる」と書かれていました。





数時間後、Redditの投稿に対して「Bartenderを買収した」と語る人物が返信しました。2024年6月4日にRedditへユーザー登録したばかりのOrdinary_Delivery_79氏は、「皆さん、私がBartenderの新しいオーナーです!私たちのチームは、2カ月前にオリジナルの開発者であるBen S(ベン・サーティース)からBartenderを譲り受けました。Bartenderのアップデートを準備するため、Benの代わりに私たちの会社の情報を使ってAppleとアプリを再署名する必要がありました。そのため、証明書を1回だけ変更することになりました」と記しています。



さらにOrdinary_Delivery_79氏は「正直なところ、リリースノートに記載すべきでしたが、過去にさかのぼってアップデートすることができなかったため、この事実をブログに記載し、ユーザーからメールをいただいた際に共有しました。私たちはBen Sと緊密に協力し、Bartenderのビジョンを理解してきました。私たちの目標は、彼が計画していた改良の多くを実装し、過去数カ月間に報告されたバグに対処して、Bartenderのパフォーマンスを向上させることです」と続けました。ところが、肝心の買収の経緯や、新たな所有者は何者なのか、なぜ説明なしに署名を変更したのかについて説明が一切なかったため、ユーザーは不信感を募らせています。





あるユーザーはBen Sから別れの言葉がなかったことをいぶかしみ、あるユーザーは最新の問い合わせ返信メールに詳細が提示されていないことを疑問視。さらに、Ordinary_Delivery_79氏が「事実をブログに記載した」と話している点にもあやふやなところがあり、あるユーザーは「ブログを見つけましたが、(署名が変わったと書かれているだけで)他に情報はありません」と指摘しました。



その後6月5日、Bartenderの公式ブログで元の開発者であるサーティース氏から正式な声明が出されました。サーティース氏は「Bartender 5のリリース後、すべてのユーザーをサポートし、みなさんが期待する高い水準でアプリを維持することは、一人の人間には荷が重すぎるということに気づきました。難しい決断でしたが、3カ月前、私はBartenderをApplauseに売却しました。Applauseは、このアプリを新たな高みへと導くためのリソースと専門知識を持った会社です。ApplauseはBartenderに対する私のビジョンを共有し、新機能や改良を加えながら、そのコアバリューを維持することに全力を注いでいます。私は、彼らがこの旅を続け、バーテンダーが皆様にとって価値あるツールであり続けることを確実にするための適切なチームであると心から信じています」と記しています。



加えてサーティース氏は一騒動起きたことも謝罪し、「移行が完全にスムーズでなかったことは理解しています。アプリの署名に変更がありましたが、残念なことにこの変更はユーザーへ適切に伝えられていませんでした。混乱やご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。Bartenderは、有効なApple IDの開発者によって署名され、Appleによって公証されたものであり、マルウェアがないことを保証するためにアプリを検証するものですので、ご安心ください」と述べました。



ソーシャルサイトのHacker Newsでは、類似アプリ「BetterTouchTool」の開発者が「Bartenderの騒動があり複数のリクエストを受け取ったため、チュートリアルを公開します」とコメントし、ひっそりアプリを宣伝しています。