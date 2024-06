かつてはオスの蚊も吸血していたことが3000万年前の化石から判明

Earliest-known fossil mosquito suggests males were bloodsuckers too https://phys.org/news/2023-12-earliest-known-fossil-mosquito-males-bloodsuckers.html 中国の地質古生物学研究所およびレバノン大学に所属するダニー・アザール氏らは、レバノンで発見された約3000万年前の琥珀(こはく)を分析した結果を学術誌のCurrent Biologyに発表しました。発見された琥珀は白亜紀初期のものと考えられ、琥珀の中に状態の良いオスの蚊が含まれています。 琥珀に残された蚊の化石を観察したところ、オスの蚊は2匹とも、現在の蚊ではメスのみの特徴である「刺して吸血をするための口器」が確認されたそうです。通常はオスの蚊は口器が退化して、吸血ではなく花の蜜を多く吸えるような仕組みになっています。アザール氏は「レバノンの琥珀は、生物学的包有物を多く含む最古の琥珀であり、その形成は花を咲かせる植物(顕花植物)の出現と同時期です。そのため、花粉を媒介する生き物と顕花植物の共進化に関する証拠として、この琥珀は非常に重要な資料です」と語っています。

2024年06月06日 08時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1e_dh

