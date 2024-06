2024年06月04日 12時00分 サイエンス

父親になった男性は心臓の健康状態が悪化するとの研究結果



子どもを出産したり母乳で子育てをしたりする母親に比べて、父親は子どもができても健康への影響があまりないと考えられてきましたが、これまでの研究で子どもができた父親は脳の容積の減少や産後うつ病を経験する可能性があることがわかってきています。さらに、父親になった男性は心臓の健康状態が悪い傾向があることがわかりました。



Fatherhood and Cardiovascular Health, Disease and Mortality: Associations from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277306542400049X



Fatherhood Poses a Serious Hidden Health Risk Other Men Don't Face : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/fatherhood-poses-a-serious-hidden-health-risk-other-men-dont-face



「私たちは母親と子どもの健康に目を向けることが多く、父親のことなど考えもしません。しかし、父親の健康は家族に大きな影響を与えます」と語るのは、ノースウェスタン大学医学部のジョン・ジェームズ・ パーカー氏です。





これまであまり研究されてこなかった、父親になることが健康に与える影響と、その人種的および民族的な差異を調べるため、パーカー氏らは最長18年にわたり追跡調査された45~84歳の男性2814人のデータを分析する研究を行いました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する