Macの8GB RAMは「全く役に立たない」との声



2023年10月31日にAppleが発表した「M3」チップ搭載「MacBook Pro」のうち、最廉価モデルはRAMが8GBしかありません。発表時には「8GBではとても足りない」との声が上がりましたが、Appleの担当者は「我々のメモリは効率化されているので他社の16GBと同等」と説明して批判を抑えようとしてきました。それでもなお、やはり8GBは8GBであり全く役に立たないとの声が愛好家から上がっています。



AppleがM3搭載MacBook Proを発表した際は、8GBでもブラウジングやビデオストリーミング、軽い動画編集やカジュアルなゲームなど多くのタスクに適しているとの主張を行い、「実際に試してもらえば驚くようなパフォーマンスを実感してもらえる」と話していました。



これについてPC Gamerのジェレミー・レアード氏は「軽いという言葉やカジュアルなゲームが具体的に何を意味するのかは難しいですが、いずれにせよ8GBでは到底足りません」と指摘しました。



レアード氏によると、特にメモリを食うChromeが3タブだけで1.5GBほどになり、これにmacOSのメモリ消費量を加えるとすぐに限界が来てしまうそうです。レアード氏は50個ほどのタブを開くことが多いそうで、記事執筆時はChromeを開いているだけでメモリ消費量が12.5GBに到達したとのこと。レアード氏はかつて8GBのMacBook Airを使っていたと話し、「8GBはハッキリ言って悪夢でした」と言及しました。





Appleは多くのエントリーモデルMacで8GBを採用していて、16GBとは3万円近くの価格差を付けています。ところが、メモリを選択できるのは購入時のみで増設には対応していないため、8GBを購入した人がメモリ不足で選択を悔いてしまう可能性もあります。



レアード氏は「8GBはプロがやるような本格的なタスクには不十分だというのが通常の見方ですが、実はウェブを閲覧するのにさえ十分ではないのです。言っておきますが、私は日々の基本的な作業においてMacの良さを説いてきた実績があります。ファン中のファンである私でさえ、8GBが軽作業に適していると言うのは全くのナンセンスだと思うのです」と述べました。