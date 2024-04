2024年04月16日 10時48分 ソフトウェア

AppleがApp Storeで承認されたゲームボーイのエミュレーターアプリを即削除した理由とは?



2024年4月5日にAppleがApp Storeの審査ガイドラインを更新し、レトロゲーム機のエミュレーターアプリの配信を明示的に許可したことを受け、App Storeにゲームボーイエミュレーターの「iGBA」が登場しました。しかし、Appleは2024年4月14日、「スパムおよび著作権に関連するAppleのアプリレビューガイドラインに違反したため、iGBAをApp Storeから削除しました」と発表しました。



これまでAppleはエミュレーターアプリのような外部ソースからのコードを実行するアプリを禁止してきました。しかしAppleは2024年4月5日、欧州委員会の新たなアンチステアリングガイドラインに準拠するために、レトロゲームエミュレーターアプリの配信の許可を開始しました。Appleは更新したApp Storeの審査ガイドラインで「HTML5のミニアプリやミニゲーム、ストリーミングゲーム、チャットボット、プラグインなど、バイナリに埋め込まれていない特定のソフトウェアを提供することができます」と明記しています。



これを受けて、2024年4月14日、iPhone用ゲームボーイエミュレーターのiGBAが世界中のApp Storeに登場。iGBAは人気を博し、リリースから1週間でApp Storeの「開発ツール」ジャンルのトップに躍り出ました。





しかし、Appleは2024年4月14日にiGBAをApp Storeから削除しました。削除理由についてAppleは「スパムおよび著作権に関連するAppleのアプリレビューガイドライン違反」と述べています。



iGBAをめぐっては開発者のライリー・テストット氏が「どうやらAppleは、私が高校時代に作ったゲームボーイエミュレーターのGBA4iOSの模倣品をApp Storeで承認したようです。私は誰にも模倣品の作成・配信について許可を与えていないはずですが、今ではiGBAがチャートのトップに君臨しています」と指摘していました。





その後、テストット氏はiGBAの開発者から謝罪を受けたことを明かしています。





AppleはiGBAの削除について「iGBAの機能自体は承認されたものの、別の開発者のソフトウェアをコピーした模倣品アプリであったため。App Storeからアプリを削除しました」との詳細を報告しています。