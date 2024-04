Android 15のベータ版が登場、「日本語テキストの改行位置を整える機能」「アプリを部分的にアンインストールして容量を確保する機能」など

GoogleがAndroid 15のベータ版を公開しました。公開されたベータ版には「日本語テキストの改行位置を整えて読みやすくする機能」「アプリの表示領域を拡大する機能」「アプリを部分的にアンインストールして容量を確保する機能」などが含まれています。 Android 15 | Android Developers https://developer.android.com/about/versions/15 Android Developers Blog: The First Beta of Android 15 https://android-developers.googleblog.com/2024/04/the-first-beta-of-android-15.html ◆日本語テキストの改行位置を整える Androidアプリの開発者は「 JUSTIFICATION_MODE_INTER_WORD 」という定数を用いることでテキストの改行位置を整えることができました。しかし、JUSTIFICATION_MODE_INTER_WORDは英語などの空白で単語を区切るを言語の場合はうまく機能するものの、日本語や中国語などの単語の区切りに空白を使わない言語では「画面右端に不自然な空白が生じる」という問題がありました。

・関連記事

Android 15の開発者プレビュー版をGoogleが公開、「画面録画機能」「カメラ制御」「パフォーマンス調整機能」などにアップデートあり - GIGAZINE



Android 15では人工衛星を活用した衛星メッセージサービスがサポートされる可能性 - GIGAZINE



Googleの年次開発者向け会議「Google I/O 2024」が5月14日に開催決定 - GIGAZINE



Appleが「WWDC24」を2024年6月11日未明から開催、iOS 18など発表へ - GIGAZINE



「iOS 18」で登場するとウワサされている新AI機能まとめ - GIGAZINE



2024年04月12日 11時06分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.