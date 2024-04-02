Blueskyが「Bluesky Shorts」を発表
Blueskyが2024年4月1日に「Bluesky Shorts」を発表しました。
Introducing Bluesky Shorts - Bluesky
https://bsky.social/about/blog/04-01-2024-bluesky-shorts
Blueskyの公式アカウントが現地時間の2024年4月1日に「Bluesky Shortsを発表できることに興奮しています！」と投稿しました。
投稿されたポストに含まれいてるリンクをクリックすると、Bluesky Shortsの紹介ページが表示されました。紹介ページには「Bluesky Shortsは創造性を再定義する表現方法です」「Shortsで注目を集めましょう」といった文言が並んでいます。「Check out Bluesky Shorts」というボタンが用意されているのでクリックしてみます。
すると、Bluesky Shortsという名前のショートパンツの販売ページが開きました。Bluesky Shortsは「YouTubeのショート動画」などの短編動画共有機能に見せかけたエイプリルフールネタだったというわけです。
なお、Bluesky Shortsはオリジナルウェア作成サービス「Custom Ink」を介して実際に販売されており、以下のリンク先から購入可能です。
Bluesky Shorts - Soffe Cheer Shorts
https://www.customink.com/go/uuu0-00cv-04m2/products/28603
また、丈の長めなBluesky Shortsも販売されています。
Bluesky Shorts - Sport-Tek Mesh Shorts
https://www.customink.com/go/uuu0-00cv-04h4/products/28604
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