Amazonが「○○と○○の違いを教えて」などの質問に答えてくれる買い物アドバイスAI「Rufus」を発表

・関連記事

Amazonでの買い物をしやすくする機能5つを公式がアピール、画像を元に検索する「Amazon lens」や最近の購入情報の表示など - GIGAZINE



Amazonの偽レビューを検出して粗悪品の購入回避に役立つFirefoxアドオン「Fakespot」を使ってみた - GIGAZINE



ユーザーのビジネス環境に合わせてカスタマイズできるチャットAI「Amazon Q」などの新サービスがAWSのカンファレンスイベント「AWS re:Invent」で発表される - GIGAZINE



AWS上で生成AIを使用するためのツール「Amazon Bedrock」が正式リリースへ、日本語を話せるClaudeや画像生成のStable Diffusionを利用可能 - GIGAZINE



Amazonが自社倉庫に新ロボットの「Sequoia」と「Digit」を導入し在庫の特定を最大75%・注文処理を最大25%高速化することに成功 - GIGAZINE



2024年02月02日 10時45分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.