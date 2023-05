Gmailが企業やブランドのメールが本物かどうかわかる青色チェックマークを導入

現地時間の2023年5月3日(水)、GoogleのメールサービスであるGmailが「企業やブランドのメールアカウントが本物かどうかを判別するための青色チェックマーク」を導入しました。 Google Workspace Updates: Expanding upon Gmail security with BIMI https://workspaceupdates.googleblog.com/2023/05/expanding-gmail-security-BIMI.html

2023年05月04日 07時54分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

