Appleの「探す」の精度が低いせいで無実の人がSWATの突撃を受ける事件が発生したとの報道

Appleが提供している「 探す 」機能により、犯罪とは無関係な人がSWATによる強制捜査を受けたことが報じられました。 SWAT Team Raids Innocent Family Over Stolen AirPods Dropped on Their Street https://www.riverfronttimes.com/news/swat-team-raids-innocent-family-over-stolen-airpods-dropped-on-their-street-42172867 この事件は、2023年5月26日の夕方にアメリカのミズーリ州セントルイス郡で発生したもの。当時生後3ヶ月の赤ちゃんが生まれたばかりのブリタニー・シャミリーさんら一家が自宅で過ごしていたところ、重武装のSWAT隊員がいきなり 破壊槌 で玄関を破壊して押し入り、シャミリーさんと夫のリンデル・ブリスコーさんを拘束しました。

2024年03月26日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

