AMD Zenプロセッサ搭載デバイスのDRAMに干渉して不具合を引き起こす「ZenHammer」攻撃が発見される、「Rowhammer」攻撃の亜種か

DRAMのメモリセルに干渉し意図的に不具合を引き起こす「 Rowhammer攻撃 」が存在することは以前から知られており、DDR4メモリには対策として「TRR(Target Row Refresh)」という保護機能が導入されましたが、そのTRRさえも打ち破られる可能性が指摘されています。新たに、これまでRowhammer攻撃に対する脆弱(ぜいじゃく)性は低いと考えられてきたAMD ZenベースのCPUを搭載したデバイスで動作するメモリにも作用する亜種「ZenHammer」がセキュリティ研究者によって発見されました。 ZenHammer: Rowhammer Attacks on AMD Zen-based Platforms - zenhammer_sec24.pdf https://comsec.ethz.ch/wp-content/files/zenhammer_sec24.pdf ZenHammer: Rowhammer Attacks on AMD Zen-based Platforms - Computer Security Group https://comsec.ethz.ch/research/dram/zenhammer/ New ZenHammer memory attack impacts AMD Zen CPUs https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-zenhammer-memory-attack-impacts-amd-zen-cpus/ Rowhammer攻撃は、DRAMの物理的特性を悪用し、読み取り・書き込み操作を通じてメモリセルの特定の領域に繰り返し干渉(ハンマー)してデータを改ざんする攻撃手法です。

2024年03月26日 13時32分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

