2024年03月26日 19時00分 サイエンス

「その人の早期死亡率は」「別の都市や国に引っ越すのか」など人生を予測するAIを研究者が開発



収入や職業、居住地など多岐にわたる600万人以上のデータを元にアルゴリズムを訓練し、人間の早期死亡率や性格などを予測できるAI「life2vec」をデンマーク工科大学(DTU)の研究チームが開発しました。



Using sequences of life-events to predict human lives | Nature Computational Science

https://www.nature.com/articles/s43588-023-00573-5





life2vec - Official Model and Paper Page

https://life2vec.dk/



This New AI Predicts Your Life. Then It Predicts Your Death. : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/this-new-ai-predicts-your-life-then-it-predicts-your-death



Scientists invent doom calculator that can predict when you'll DIE and how much money you'll earn with 78% accuracy | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12882183/this-algorithm-model-predicts-income-health-lifespan.html



研究チームはデンマーク統計局が収集した約600万人のデンマーク人の匿名化されたデータを元にlife2vecのトレーニングを実施。ChatGPTのようにlife2vecに対し「4年以内に死ぬ可能性がありますか」などと質問することで、出生や教育、仕事のスケジュールなどから算出した早期死亡率を提示することが可能です。





また、研究チームのスネー・レーマン氏は「トレーニングデータがあれば、出生率や肥満の予測、がんになる確率の予測、人の性格についてなど、何でも予測することができます」と述べています。



研究チームは600万人分の「2008年から2015年の間の健康状態や職業などのデータ」「その人物が2016年から2020年までの間に死亡したかどうかというデータ」を基にlife2vecのトレーニングを進めました。トレーニングに使用されたデータとは別の被験者のデータで「2016年から2020年までに死亡するか」とlife2vecに尋ねたところ、約78.8%という高い正答率が得られました。



また、ある人が別の都市や国に引っ越すかどうかの予測に関しては、73%のケースで正解したことが報告されています。レーマン氏は「life2vecは、他のどのアルゴリズムよりも早期死亡率などの推測をうまく実行することが可能です」と述べています。





研究チームは、「学習に用いた詳細なイベントシーケンスに基づいて、人間の生活の変化と予測可能性を調べる」ことを目的としてlife2vecを開発したそうです。



なお、記事作成時点でlife2vecは研究環境以外での利用は認められていません。レーマン氏は「現時点では、life2vecは何が可能で何が不可能なのかを探っている段階の研究プロジェクトです」「私たちは、研究の一部をよりオープンに共有する方法について、積極的に取り組んでいますが、そのためには、データ提供者のプライバシーを保護できる方法でのさらなる研究が必要です」と語りました。海外メディアのDailymailによると、life2vecが一般に公開されたとしても、デンマークのプライバシー法では、保険への加入審査や企業による採用活動など、個人に関する意志決定にlife2vecを利用することは違法となるとのこと。



デンマークのデータ倫理専門家のペルニル・トランベリ氏によると、life2vecと同様のアルゴリズムはすでに保険会社などの企業で使用されており、アルゴリズムの予測によって保険料の値上げや銀行による融資の拒否、公的医療の拒否など、差別的な目的で使用されることが問題視されているとのこと。レーマン氏は「life2vecを含むテクノロジーによって、テクノロジーが私たちをどこに導くのか、そしてこれらのテクノロジーは本当に私たちが望むものなのかといった議論が巻き起こされています」と語りました。





なお、インターネット上にはlife2vecを使用した死亡時期算出機能をアピールするサイトが複数存在していますが、研究チームは「我々の技術を使用していると主張するこれらの団体とは一切提携していません」と警告しており、ユーザーに対して注意を促しています。