恋人のフリをして寂しい人を慰めてくれる「恋人AIチャットボット」のほとんどはユーザーデータを大量に収集している

Your AI Girlfriend Is a Data-Harvesting Horror Show https://gizmodo.com/your-ai-girlfriend-is-a-data-harvesting-horror-show-1851253284 恋人のフリをしてくれるAIチャットボットは、自分がどれだけしつこく話しかけても離れることなく、文脈に応じた返答をしてくれます。ユーザーは課金すれば満足するまでAIと会話することが可能で、その中でさまざまな相談をしたり、励ましてもらったり、恋人同士のじゃれつきを再現したりできます。

近年はChatGPTなどのAIチャットボットが急速に普及しており、架空の恋人のフリをして独り身の寂しさを慰めてくれるAIチャットボットサービスも相次いで登場しています。ところが、ブラウザのFirefoxなどを開発するMozillaのセキュリティ研究者らが、これらの恋人AIチャットボットの多くはユーザープライバシーを保護していないと警告しています。 *privacy not included | Shop smart and safe | Mozilla Foundation https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/articles/happy-valentines-day-romantic-ai-chatbots-dont-have-your-privacy-at-heart/

2024年02月15日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

