保険会社がAIを使って医療保障を不当に拒否したとの訴訟が起こされる

アメリカ最大の医療保険会社であるユナイテッド・ヘルスが「重大な欠陥のあるAIアルゴリズム」を使用して保障を拒否したとして、死亡した被保険者の遺族が訴訟を提起しました。 UnitedHealth uses AI model with 90% error rate to deny care, lawsuit alleges | Ars Technica https://arstechnica.com/health/2023/11/ai-with-90-error-rate-forces-elderly-out-of-rehab-nursing-homes-suit-claims/ ミネソタ州連邦地方裁判所に提出された訴状によると、ユナイテッド・ヘルスは欠陥のあるAIを使用し、AIが打ち出した結果を支持し、保障を拒否したとのこと。ユナイテッド・ヘルスは、保険金の支払いに加え、ユナイテッド・ヘルスと提携した病院での薬の処方や歯科治療サービスといった医療サービスを提供しています。

2023年11月22日 06時00分00秒 in Posted by log1p_kr

